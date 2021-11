Fashion for Good Museum lanceert Circulaire Mode Programma op MBO’s

Het Fashion for Good Museum lanceert een mbo-programma voor scholen: het Circulaire Mode Programma. Met steun van het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds is het museum op dit moment een pilotproject van een jaar aan het draaien om mbo-scholieren kennis te laten maken met duurzame mode en waarom de modeindustrie moet veranderen in een circulair systeem voor mens en milieu en hoe zij daar als consument en in het werkveld invloed op kunnen hebben.

Mbo-ers zijn niet alleen een vaak vergeten doelgroep voor musea, mbo-studenten zijn ook de grootste groep op de toekomstige arbeidsmarkt. Het is dus van groot belang om kennis met deze doelgroep te delen en de studenten te inspireren met een duurzame en circulaire ontwerp- en denkwijze.

Het Fashion for Good Museum is een jong modemuseum met een sterk educatief karakter en expertise rondom duurzame mode. Het is het eerste en enige duurzame modemuseum in de wereld. In het museum worden de verhalen achter onze kleding verteld, wordt er uitgelegd hoe we aan fast fashion komen, hoe de toekomst van de fashion industrie eruit gaat zien en hoe je als consument betere modekeuzes kunt maken. Ook de nieuwste innovaties worden in het museum op een inspirerende manier voor een breed publiek zichtbaar en tastbaar gemaakt, namelijk door kleding en modeaccessoires te presenteren. Een mooi voorbeeld hiervan is een jurk uit de permanente collectie, gemaakt door modeontwerper Stella McCartney die duurzaam geverfd is met een technologie van het bedrijf Colorifix . De jurk reflecteert de visie dat mode mooi kan zijn, verhalen kan vertellen, identiteit kan waarborgen en tegelijkertijd ook goed kan zijn voor de mens en onze planeet.

Het Circulaire Mode Programma en de modeindustrie

De modeindustrie is een van de sectoren die drastisch moet veranderen om in 2050 te voldoen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen, waar de circulaire economie een belangrijke pijler van is. Het Fashion for Good Museum gelooft sterk in het actief betrekken van de nieuwe generatie bij verduurzaming: modeontwerpers, art directors, stylisten en andere modeprofessionals maar ook consumenten spelen hierin een cruciale rol. Daarom ontwikkelt Fashion for Good, in-house, een schoolprogramma op maat voor mbo-modestudenten: het Circulaire Mode Programma (CMP). In dit programma informeren, inspireren en activeren zij mbo-studenten met een modeachtergrond om, elk vanuit hun eigen specialisatie, creatieve oplossingen te bedenken die passen bij een circulaire mode-industrie.

Gwen Boon, Museum manager legt uit: “wij richten ons initieel op het mbo-mode onderwijs omdat de meeste arbeidskrachten in de modesector een mbo-opleiding hebben, terwijl de circulaire economie daar momenteel nog onvoldoende aandacht krijgt. Als duurzame mode-organisatie zien we een grote behoefte aan meer kennis over duurzaamheid en circulariteit: er wordt veel naar gevraagd door onder anderen beginnende designers, kledingmerken, modepers en andere media.”

Hoewel dit ook in de meest recente onderwijsdoelstellingen voor mbo-mode erkend wordt, ontbreekt het de docenten veelal aan de deskundigheid op dit gebied. Het ROC van Amsterdam, Zadkine Rotterdam en het Summa College in Eindhoven bevestigen deze behoefte en zijn als samenwerkingspartner in dit project betrokken en zullen tijdens het pilotjaar feedback geven en meewerken aan het ontwikkelen van het educatieprogramma.

Wat houdt het CMP dagprogramma in?

Tijdens een dagprogramma worden mbo-studenten meegenomen in de duurzame modewereld, waar we de verhalen achter onze kleding leren, uitleg krijgen over hoe we aan fast fashion komen en hoe de toekomst van mode eruit gaat zien. Het programma bouwt aan het vergroten van de bewustwording rondom duurzame mode, geeft meer inzicht rondom circulariteit, laat nieuwe ontwikkelingen in de modeindustrie zien, en presenteert potentiële oplossingen om de industrie te verduurzamen en hoe zij daar als consument en in het werkveld invloed op kunnen hebben.

Sinds een maand is het Fashion for Good Museum gestart met een pilotproject. Dit houdt in dat er een dagprogramma ontwikkeld is wat nu voor een jaar getest wordt door 3 mbo-scholen met in totaal 200 mbo-studenten. Het CMP is uiteindelijk vanaf september 2023 voor eerste en tweedejaars mbo-mode studenten te boeken.

Met het Circulaire Mode Programma wil Fashion for Good na het ontwikkeljaar minstens 13.000 studenten bereiken die jaarlijks een modegerelateerde mbo-opleiding starten. Daarnaast kan het programma ook interessant zijn voor de overige disciplines binnen het mbo, omdat mode en kleding voor iedereen een tastbaar voorbeeld biedt voor de transitie naar een circulaire economie. Het programma wordt voor deze doelgroepen aangepast zodat het aansluit bij vakken als burgerschap of studieloopbaanbegeleiding.

Het Circulaire Mode Programma sluit goed aan op het bestaande curriculum van mbo-scholen.