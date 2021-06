Fairtrade Original introduceert Thaise nieuwe: plantaardige visvervanger bananenbloesem

Deze week lanceert Fairtrade Original de eerste bananenbloesem in blik in de Nederlandse supermarkt. Bananenbloesem is hét plantaardige visalternatief, doordat het neutraal van smaak is en de zachte structuur doet denken aan witvis. Na de succesvolle introductie van culinaire vleesvervanger Young Jackfruit begin 2019, speelt het foodmerk nu opnieuw in op de groeiende vraag naar plantaardige vlees- en visvervangers. Bananenbloesem in blik is verkrijgbaar bij 437 winkels van Albert Heijn en te vinden in het peulvruchtenschap, naast Young Jackfruit.

Wat is bananenbloesem?

Bananenbloesem, ook wel bekend als bananenbloem, is de bloem die onderaan een bananentros groeit. De bloem is ovaal, heeft een paarse kleur en heeft qua structuur veel weg van witvis. Het blik van Fairtrade Original bevat het hart van deze bloem. Doordat de bloem makkelijk smaken opneemt, is het ideaal om ‘m te kruiden of te marineren. Daarnaast is bananenbloesem ook geschikt om te stomen, te koken of te frituren. Het meest bekende gerecht met ‘plantvis’ bananenbloesem is vegan fish & chips, maar daarnaast is ook een vega(n) variant van Thaise viskoekjes, Mexicaanse fish taco’s of Spaanse paella makkelijk gemaakt.

Samen bouwen aan een sterkere handelsketen

Bananenbloesem van Fairtrade Original wordt geproduceerd door de Fairtrade boeren van Fairtrade Pineapple Growers’ Group. De volledige boerengroep bestaat uit 49 boeren, die voor Fairtrade Original al sinds 2007 Ananas en Mango verbouwen en sinds 2018 ook Young Jackfruit. Doordat de boeren nu vier verschillende gewassen verbouwen, zijn ze beter in staat risico’s te spreiden en staan ze sterker op het moment dat één van de oogsten mislukt. Het verwerken en inblikken van deze producten vindt plaats in Prachuap Khiri Khan, bij verwerker Samroiyod Corporation.

In eerste instantie is een klein aantal boeren gestart met de productie van bananenbloesem. Met de eerste opbrengsten worden bij alle 49 boeren zo’n 200 bananenplanten aangeplant. Zodra er voldoende Fairtrade bananenbloesem geproduceerd wordt en de keten stabiel is, wordt de procedure opgestart om het Fairtrade keurmerk voor bananenbloesem te verkrijgen.

Positieve verandering voor meer impact

Ondanks dat Fairtrade Original bananenbloesem in blik nu nog geen Fairtrade keurmerk draagt, wordt aan alle boeren van de coöperatie een Fairtrade premie betaald over de ingekochte bananenbloesem. Om de coöperatie te ondersteunen bij verdere professionalisering en een duurzame toekomst betaalt het foodmerk boven op de marktprijs nog een extra Fairtrade premie van vijftien procent.

Ook voor de verwerker Samroiyod biedt deze bloem veel kansen. Bananenbloesem in blik is een nieuw product in hun fabriek. Doordat Fairtrade Original het bij hen laat verwerken en inblikken, kunnen ze nu ook met dit product de boer op in andere landen. Zo biedt deze samenwerking voor Samroiyod nieuwe exportkansen, ook buiten Nederland.

Meer nieuws: Pulled Jackfruit

Naast de introductie van Bananenbloesem, is vanaf nu ook Fairtrade Original Pulled Jackfruit te vinden in het peulvruchtenschap van Albert Heijn. De Pulled Jackfruit is, doordat de jackfruit al uit elkaar getrokken is, ideaal om te gebruiken in taco’s, een salade of als topping op een pizza. Voor wie liever de keuken induikt voor een vega(n) stoofje of saté, is de eerder geïntroduceerde Young Jackfruit in stukjes de beste optie. Doordat er nu de keuze is tussen Young Jackfruit in stukjes of Pulled Jackfruit wordt het voor consumenten nog makkelijker een Griekse gyros, Indonesische rendang of een Hollands stoofpotje te serveren met een vega-twist, zonder dat iemand vlees mist.