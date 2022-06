De grootste milieu-impact van een telefoon wordt veroorzaakt door de productie. Hoe langer je hem houdt, hoe duurzamer hij wordt. Toch wisselen Nederlanders na 2 tot 3 jaar hun smartphone alweer in voor een nieuw exemplaar. En dat komt mede door het feit dat de smartphones vaak niet langer dan twee tot drie jaar meegaan. Zo gaat een batterij vaak snel leeg of zijn kapotte onderdelen te duur om te repareren. Als resultaat is de levensduur van een smartphone vrij kort. Uit recent onderzoek* van het Nederlandse telefoonmerk Fairphone blijkt dat maar liefst 90% van de Nederlanders de levensduur van hun smartphone het belangrijkste duurzaamheidsaspect vindt. Fairphone heeft een service ontwikkeld die de levensduur van hun smartphone tot wel 5 jaar verlengt, door toestellen in bruikleen aan te bieden, voorzien van een onderhoud- en reparatieservice. De service, genaamd Fairphone Easy, is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland.

Voornaamste redenen om telefoon te vervangen voor een nieuwe zijn een batterij die snel leeg gaat (69,5%) of wanneer reparatie te duur is (50%).

75% van de Nederlanders zou langer gebruik maken van hun telefoon als ze losse onderdelen kunnen laten vervangen.

35% van de Nederlanders geeft aan dat ze openstaan voor het lenen van een smartphone met onderhoud- en reparatieservice als dit de milieu-impact vermindert.

Deeleigenaarschap voor smartphones voor vermindering van e-waste

Om de negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te verminderen, worden steeds meer diensten vanuit deeleigenaarschap aangeboden. Zo zijn deelfietsen, -scooters en -auto’s niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Fairphone zet nu de volgende stap in het aanbod van deeleigenaarschapdiensten en geeft daarmee invulling aan een moderne behoefte. Zo toont het onderzoek van Fairphone namelijk aan dat 1 op de 3 Nederlanders ook niet meer persé een eigen smartphone hoeft te bezitten, als daarmee de levensduur van hun smartphone wordt verlengd. Ook geeft 35% van de Nederlanders aan dat ze openstaan voor het lenen van een smartphone met onderhoud- en reparatieservice als dit de milieu-impact vermindert.

Repareren in plaats van vervangen

Een barst in je scherm of een kapotte camera. Het is voor 1 op de 2 Nederlanders een reden om zijn smartphone te vervangen wanneer de reparatie aan deze losse onderdelen te duur is. Veel mensen weten niet dat je toestel weer zo goed als nieuw is na een relatief goedkope reparatie. Volgens het onderzoek van Fairphone zou 75% van de Nederlanders dan ook langer gebruik maken van hun smartphone als de losse onderdelen makkelijk en goedkoop vervangen kunnen worden. Door een service aan te bieden waarbij de smartphones voor de consument worden onderhouden, gerepareerd en gerecycled, zorgt Fairphone ervoor dat e-waste wordt beperkt en dat consumenten in staat zijn om de CO2-uitstoot te verminderen met 31% als zij hun telefoon voor vijf jaar gebruiken. “Deze moderne vorm van eigendom biedt vrijheid en flexibiliteit en dat is belangrijk voor veel consumenten. Daarom starten we in Nederland een pilot met deze service. Door onze Fairphone 4 telefoons aan te bieden via Fairphone Easy, hoeven mensen zich niet meteen lang vast te leggen.”, aldus Fairphone CEO Eva Gouwens.

Fairphone Easy

Fairphone start vandaag met hun service om duurzame smartphones aan te bieden voor een maandelijks vast bedrag. Consumenten kunnen de serviceperiode kiezen die het beste bij hun behoeften past en krijgen vervolgens de Fairphone 4 met beschermhoesje en screenprotector in bruikleen. De service biedt softwaresupport en onderhoud- en reparatieservice aan om de levensduur van de smartphone te verlengen tot minstens vijf jaar. In geval van reparatie ontvangen gebruikers van Fairphone Easy binnen 48 uur een vervangend toestel terwijl Fairphone het andere toestel opknapt en repareert. Wanneer klanten hun smartphone retourneren, moeten zij hun gegevens opslaan in de cloud. Zodra deze naar Fairphone is gestuurd voor reparatie, worden alle gegevens op de telefoon gewist voordat er reparaties worden uitgevoerd.