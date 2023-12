Duurzaam geproduceerde planten krijgen in 2024 een duidelijk gezicht. ‘Fair Flora’ is de naam van een nieuw beoordelingssysteem dat in één oogopslag duidelijk maakt hoe de producent aantoont hoe duurzaam het product in kwestie tot stand is gekomen. In week 1 van 2024 komen de eerste 30.000 planten die voorzien zijn van het Fair Flora label op de markt.

Op het wit-groene label met in het centrum een gestileerd blaadje staan tussen de 1 en 5 sterren afgebeeld. Hoe meer sterren, des te verantwoorder en in veel gevallen duurzamer de planten of bloemen zijn gekweekt.

Fair Flora moet kopers van sierteeltproducten helpen producten eenvoudig te beoordelen op hoe verantwoord en duurzaam deze zijn geproduceerd. Dit is geen eenvoudige opgave, maar door via de QR code achtergrondinformatie beschikbaar te maken een goed onderbouwd verhaal. De start is met planten, maar ook bloemen kunnen ermee beoordeeld worden. Het systeem is berust op vijf criteria, te weten: registratie van de productiemethode, sociale certificering, een transparante en verantwoorde productieomgeving, de milieu-footprint en de CO2-compensatie. Deze zijn gekoppeld aan officieel erkende certificaten of methodes voor het aantonen van duurzaamheid. Dat zijn bijvoorbeeld MPS ABC, IDA, SQ, GLOBALG.A.P., GRASP, Flori Footpint Tool en klimaatneutraal door gecertificeerde CO2-compensatie. Het onafhankelijke online platform Certifeye houdt van dag tot dag bij over welke certificaten een kweker beschikt en op basis daarvan worden dan weer de sterren toegekend.

Koplopers

Drie plantenkwekerijen hebben, in samenwerking met Greenhouse Sustainability, de koppen bij elkaar gestoken om dit initiatief van de grond te krijgen. Dat zijn HouwenPlant, Fachjan en VDE Plant.

Elke kwekerij brengt begin januari 10.000 gelabelde planten via daghandel in omloop onder tuincentra, bloemisten en supermarkten. Elke kwekerij monitort onder de eigen afnemers in hoeverre het label aan hun verwachtingen voldoet en waar nog verbetering ligt. De initiatiefnemers maken er geen geheim van dat dit nog maar een pril begin is. De folder die bij de lancering wordt gebruikt meldt duidelijk: ‘Dit communicatiemiddel is nog in ontwikkeling. Wij nodigen partijen uit om hierover in gesprek te gaan.’

Beter Leven keurmerk

Marco van der Goes (HouwenPlant) is zeer in zijn nopjes met het feit dat hun bedrijf kan bijdragen aan dit experiment: ”Ik vind het geweldig dat wij sinds 2019, het moment dat wij echt werk zijn gaan maken van onze duurzaamheid, nu een duidelijk signaal afgeven aan de markt dat de planten die wij maken ‘CO2 OK’ zijn. Het Fair Flora systeem helpt om een ingewikkeld onderwerp van certificeringen en berekeningen uitlegbaar te maken voor iedereen. Wij willen dat mensen genieten met een grote ‘G’ van bloemen en planten voor welke gelegenheid dan ook.”

Edwin van der Eijk (VDE Plant) had ook weinig aarzeling om in te stappen. “Het meten van duurzaamheid is best een zoektocht. Ik denk dat we met deze aanpak een stapje in de goede richting zetten. En hoop natuurlijk dat het straks een breder draagvlak gaat krijgen.” Volgens Tom Keijzer van Fachjan is het hard nodig dat er meer duidelijkheid komt over hoe duurzaam een plant of bloem gekweekt is. “De consument heeft vaak geen idee waar keurmerken in de sierteelt voor staan. Door het sterren-systeem van Fair Flora is vrij snel (visueel) duidelijk hoe een plant scoort. Een enorme verbetering. Vergelijk het met bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk voor vlees en kip. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker het product tot stand is gekomen.”

100% CO2-compensatie

Voor de eerste tranche van 30.000 planten hebben de drie kwekerijen planten uit hun assortiment gekozen (o.a. Coffea arabica en potanthurium) die in de hoogste categorie vallen en vijf sterren scoren. De CO2-uitstoot hebben ze volledig gecompenseerd met ONCRA-gecertificeerde aanplant van bamboe in Oeganda via Bamboo Village. Door actief CO2 uit de atmosfeer te halen wordt er klimaatverandering tegengegaan.