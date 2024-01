De allereerste planten voorzien van Fair Flora-label zijn gekocht door Noviflora. De sierteeltexporteur uit Honselersdijk heeft daarmee een primeur. Het Fair Flora-label op de planten maakt door middel van sterren zichtbaar hoe duurzaam en verantwoord de producten zijn geteeld. Het is voor het eerst dat dit op een dergelijke wijze inzichtelijk wordt gemaakt richting consumenten.

Eind vorig jaar werd de introductie van het duurzame plantenlabel al aangekondigd, nu kunnen consumenten ook daadwerkelijk kennismaken met Fair Flora. HouwenPlant, Fachjan en VDE Plant zijn de eerste drie kwekerijen die ervoor hebben gekozen om een grote hoeveelheid planten te voorzien van het nieuwe duurzaamheidslabel. Deze bedrijven zetten de laatste jaren al grote stappen in het berekenen van hun milieufootprint, het doorvoeren van verbeteringen en het compenseren van de CO2-uitstoot. Hierdoor kunnen zij de duurzaamheid van hun producten met data onderbouwen. Elk brachten zij deze week hun eerste productlijn van planten onder het Fair Flora-label op de markt om consumenten kennis te laten maken met het gloednieuwe duurzaamheidssysteem. Meer Fair Flora-lijnen zullen volgen van deze kwekers. Op het label staan tussen de 1 en 5 sterren afgebeeld. Hoe meer sterren, hoe duurzamer en verantwoorder de plant is. De sterren moeten ervoor zorgen dat consumenten voortaan in één oogopslag duurzaam geteelde planten kunnen herkennen, waar dat tot nu toe nog veelal onduidelijk was.

Noodzakelijke ontwikkeling

Noviflora kocht als eerste de aangeboden Fair Flora-planten en maakte daarmee een duidelijk statement. Volgens managing director Ringo Veenman geven de telers met Fair Flora antwoord op een noodzakelijke ontwikkeling. “Duurzaamheid wordt meer en meer een randvoorwaarde, zeker in de markten waar wij actief zijn, zoals Scandinavië en Zwitserland. Het bewustzijn bij consumenten neemt toe, waardoor grote ketens de lat zelf hoger gaan leggen. Ben je niet transparant over jouw producten, dan kun je straks niet meer leveren. HouwenPlant, Fachjan en VDE Plant anticiperen daarop en zoeken bovendien de dialoog met anderen over de vraag hóe dat dan zou moeten. Wij vinden het als Noviflora gaaf dat deze ondernemers hun nek uitsteken en willen een initiatief als Fair Flora daarom graag ondersteunen.”

De eerste Fair Flora-planten zullen de komende tijd via tuincentra en supermarkten in Scandinavië en Zwitserland hun weg naar de consument vinden, geeft Veenman aan. “We gaan die ook onderscheidend in de markt zetten, zodat het verhaal van Fair Flora kan landen en we het bewustzijn bij consumenten kunnen aanwakkeren. Als bedrijf zoeken wij naar een universele standaard om de duurzaamheid van producten inzichtelijk te maken. Het Fair Flora-systeem is op dit moment misschien nog niet helemaal af, maar het is absoluut een stap in de goede richting. Het is belangrijk dat we als sector het voortouw blijven nemen.”

Planten en bloemen

Fair Flora is een gezamenlijk initiatief van de drie betrokken kwekerijen en Greenhouse Sustainability. Zij nodigen andere partijen uit om ook aan te haken en mee te praten, zodat Fair Flora kan uitgroeien tot een standaard in verkoop van sierteeltproducten. Want naast planten zullen ook bloemen op een later moment van het label worden voorzien. Om het succes van het systeem te bepalen en waar nodig verbeteringen door te voeren, houden de kwekerijen de komende tijd nauw contact met de afnemers.