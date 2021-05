Expositie ‘Long Live Fashion!’ viert de toekomst van duurzame mode

Hoe geven we kleding een langer leven? Het TextielMuseum in Tilburg presenteert dit najaar ‘Long Live Fashion!’, een interactieve expositie die wil inspireren tot een duurzamere omgang met onze kleding. De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met de Nederlandse ontwerper Christien Meindertsma, Harm Rensink (creative director van modeplatform New Order of Fashion) en textielrecyclingbedrijf Wolkat en is te zien van 25 september 2021 tot en met 27 maart 2022.

De expositie ‘Long Live Fashion!’ in het TextielMuseum attendeert op de problemen veroorzaakt door fast fashion, maar wil bezoekers bovenal op een positieve manier prikkelen om bij te dragen aan een duurzamere textielketen. Gerenommeerde Nederlandse ontwerpers zoals Christien Meindertsma en aanstormend internationaal modetalent zoals Matthew Needham (GB) en Stina Randestad (SE) bieden inzicht in de kansen en uitdagingen van circulair textiel. Daarnaast kunnen bezoekers zelf aan de slag met reparatiemethodes en leren zij meer over de principes van upcycling en gepersonaliseerde productiemethodes.

Bezoekers worden makers

In de innovatieve textiele Microfactory, het hart van de tentoonstelling, kunnen bezoekers circulaire fashion items op maat laten maken op basis van afgedankt textiel. De Microfactory is een klein machinepark gerund door modestudenten van het ROC Tilburg. Bezoekers laten hun maten opnemen in de bodyscan en kiezen voor een ontwerp van Christien Meindertsma, of een ontwerp van modetalent, waarvoor het museum recentelijk de ‘Long Live Fashion!’ Design Contest uitzette. Ter plekke ontstaan in de Microfactory op maat gemaakte circulaire fashion items, waarmee bezoekers afgedankt textiel geleverd door recyclingbedrijf Wolkat een nieuw leven geven. In de ruimte Fixing Fashion kunnen bezoekers zelf aan de slag met het repareren en pimpen van kleding, onder meer met de populaire sashiko stiktechniek.

Ontwerpers tonen visie op duurzame mode

Christien Meindertsma ontwikkelt voor de expositie een ruimtevullende installatie die de impact van onze kledingconsumptie en de recyclingstromen van het Tilburgse bedrijf Wolkat visueel maakt. Als een viering van duurzame mode geeft de tentoonstelling een podium aan gevestigd en opkomend modetalent, dat post-consumer en post-industrial textiel transformeert tot couture of streetwear. Ook geeft het TextielMuseum opdracht voor het ontwikkelen van nieuwe circulaire modecreaties in het TextielLab. Veelbelovende modetalenten Matthew Needham (GB) en Stina Randestad (SE) zijn aangedragen door New Order of Fashion – een platform dat internationale ontwerptalenten koppelt aan de mode-industrie. De Future Room biedt een blik op de toekomst van textielrecycling en duurzame textielproductie met innovatieve onderzoeksprojecten.

Unieke samenwerking tussen museum, makers, onderwijs en bedrijven

Het TextielMuseum wil met zijn activiteiten een bijdrage leveren aan het besef dat de zorg voor een schonere, rechtvaardige wereld een collectieve verantwoordelijkheid is. Daarom nodigt het museum voor ‘Long Live Fashion!’ makers, bedrijven, onderwijs en bezoekers actief uit samen aan de slag te gaan met dit thema.

Met dank aan

Dit project is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van Midpoint Brabant Circulair en de structurele ondersteuning van Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het TextielMuseum is momenteel gesloten voor publiek. Het TextielLab is open voor ontwerpers en kunstenaars die werkdagen hebben geboekt. Bekijk de website voor actuele informatie over de bezoek- en openingstijden: www.textielmuseum.nl

Foto: Campagnebeeld ‘Long Live Fashion!’, Coco Olakunle