Vandaag opent in De Hallen de expositie “Een mooiere toekomst begint in je buurt”. Hierin laten twaalf Amsterdamse buurt- en wijkinitiatieven zien hoe zij bouwen aan een circulaire en sociale stad. Van moestuinen tot reparatiecafés en van buurtboerderijen tot weggeefwinkels: in elk stadsdeel creëren bewoners plekken waar ontmoeting, zorg voor de leefomgeving en elkaar samenkomen. Door hun verhalen te delen, wordt zichtbaar hoe creatief en daadkrachtig Amsterdammers zijn. En hoeveel moois er om de hoek gebeurt. De gratis expo is tot 24 april in De Hallen te zien en maakt deel uit van een stadsbrede campagne. Kijk op stadinbloei.nl voor meer informatie en inspirerende verhalen van de initiatieven.

In ieder buurt en om elke hoek gebeurt er iets

De tentoonstelling ‘Een mooiere toekomst begint in je buurt’ toont de creativiteit en veranderkracht van twaalf initiatieven in Amsterdamse buurten. Zo is er de Kaskantine in Nieuw-West, een circulaire stadsboerderij waar voedsel- en groenresten via compost opnieuw worden benut. Buurtcoöperatie ‘de Eester’ in Oost ontstond tien jaar geleden vanuit de buurt zélf. Inmiddels is het een plek die bruist van activiteiten en waar initiatieven ontstaan op basis van behoefte en met oog voor duurzaamheid én elkaar. Vrijwilligers rijden met de Eestermobiel minder mobiele buurtgenoten naar afspraken of boodschappen, en er zijn initiatieven zoals wandelgroepen, een koor, een maandelijkse weggeefwinkel of hulp via de Buurtbel. Een ander initiatief in de tentoonstelling is ‘De VerbroederIJ‘, dat laat zien hoe verbinding ontstaat in een snel veranderende wijk, met voorzieningen voor oude en nieuwe Noorderlingen: van strandterras en eetcafé tot een gratis voedselmarkt en de uitgestelde maaltijd. Samen werken deze initiatieven aan een eerlijke, lokale economie binnen de grenzen van de planeet.



Buurt- en wijkinitiatieven maken de circulaire economie tastbaar en behapbaar voor alle Amsterdammers. In verschillende buurten door de hele stad laten bewoners zien hoe je anders kunt omgaan met voedsel, spullen en elkaar.” aldus Zita Pels, Wethouder Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam

“Er gebeurt iets moois bij jou om de hoek”

De expo is onderdeel van een stadsbrede publiekscampagne bedoeld om het belang van gemeenschapsinitiatieven onder de aandacht te brengen. Met het motto: “Er gebeurt iets moois bij jou om de hoek” worden Amsterdammers uitgenodigd de initiatieven bij hen in de buurt te ontdekken, mee te doen, en wie weet, zelf een buurtinitiatief te starten. De campagne bestaat onder meer uit posters, online artikelen en speciale bijeenkomsten. Ook staat er in mei een fietstour langs de geselecteerde initiatieven op de planning.



“Gemeenschapsinitiatieven zijn essentieel voor de transitie naar een circulaire en rechtvaardige stad: zij creëren systeemverandering van onderop. De tentoonstelling zet deze initiatieven in de schijnwerpers en nodigt Amsterdammers aan om vergelijkbare projecten in hun eigen buurt te ontdekken en vooral ook mee te doen – zo wordt de stad stap voor stap toekomstbestendig.” aldus Dagan Cohen, directeur van de Amsterdam Donut Coalitie.

Over de initiatiefnemers

De tentoonstelling en campagne zijn een initiatief van de Amsterdam Donut Coalitie (ADC), een netwerk van mensen en organisaties die samenwerken om de donuteconomie in Amsterdam in de praktijk te brengen. De donuteconomie, naar de bestseller van de Britse econoom Kate Raworth, stelt dat een toekomstbestendige economie voorziet in een eerlijke sociale basis voor alle mensen, binnen veilige ecologische grenzen. Amsterdam was in 2020 de eerste stad ter wereld die de donuteconomie als basis gebruikte voor circulair beleid. Daarom steunt de gemeente Amsterdam de Amsterdam Donut Coalitie en deze campagne.

De expositie “een mooiere toekomst begint in je buurt” is gratis te bezoeken van 27 maart tot 24 april bij galerie Beeldend Gesproken in de Hallen, Hannie Dankbaarpassage 16 te Amsterdam



Foto: De VerbroederIJ in Noord, fotocredits: Jurre Rompa