Het Europese MAGPIE-project heeft officieel zijn nieuwe expositie geopend in het interactieve ervaringscentrum Portlantis in Rotterdam. De tentoonstelling biedt bezoekers een unieke kans om te ontdekken hoe havens de transitie naar een duurzamere, digitale en veerkrachtige toekomst kunnen versnellen.

De expositie presenteert een selectie van de meest zichtbare en toekomstgerichte innovaties van MAGPIE, ontwikkeld met partners uit heel Europa. Aan de hand van praktijkdemonstraties en toegankelijke storytelling zoals augmented reality, wordt getoond hoe havens werken aan schonere brandstoffen, slimmere logistiek, digitale tools en low-carbon transportoplossingen. De innovaties omvatten slimme oplossingen voor peak shaving tijdens zware hijsoperaties, autonome binnenvaart en het leveren van groene stroom aan voor anker liggende zeeschepen.

Magpie Expositie Portlantis

Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van energietransitie, industrieel concurrentievermogen, klimaatdoelstellingen en strategische veerkracht. Havens worden steeds belangrijker als plaatsen waar innovatie van idee tot implementatie kan komen. MAGPIE is in het leven geroepen om dat mogelijk te maken. Het project, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie en gecoördineerd wordt door Havenbedrijf Rotterdam, brengt 45 partners samen om praktische oplossingen te ontwikkelen en te demonstreren, die Europese havens kunnen helpen groener en slimmer te worden.

De opening van de expositie in Portlantis is een belangrijke mijlpaal voor het project. Er wordt een plek mee gecreëerd waar het algemene publiek, studenten, professionals en beleidsmakers rechtstreeks kennis kunnen maken met de innovaties die worden getest en toegepast in de havenomgeving.

Berte Simons, COO van de Haven van Rotterdam, opende de tentoonstelling en benadrukte het belang van het project: “De logistieke sector maakt de grootste veranderingen in decennia door, en Havenbedrijf Rotterdam zet zich in om deze veranderingen te bevorderen. Samen met onze MAGPIE-partners bundelen we kennis en innovatievermogen om de transitie te versnellen. We zetten plannen en pilots om in concrete oplossingen. Het is een geweldige prestatie van het hele consortium dat we deze innovaties nu in Portlantis aan het publiek kunnen presenteren.”

De expositie in Portlantis maakt deel uit van MAGPIE’s bredere inspanningen om resultaten te delen, de samenwerking tussen Europese havens te versterken en het publiek bewuster te maken van de rol die havens kunnen spelen bij het bouwen aan een klimaatneutraal en toekomstbestendig Europa. Door deze innovaties samen te brengen in een publieke omgeving wil MAGPIE niet alleen vooruitgang laten zien, maar ook inspireren tot verdere samenwerking, investeringen en vervolgacties in heel Europa. De expositie in Portlantis is tot eind september open voor bezoekers.

Over MAGPIE

MAGPIE (sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs) is een Europees innovatieproject gericht op het versnellen van de transitie naar klimaatneutrale havens. MAGPIE, gecoördineerd door Havenbedrijf Rotterdam en medegefinancierd door de Europese Unie, brengt 45 partners samen om innovaties op het gebied van schone energie, digitalisering en duurzame logistiek te ontwikkelen, te testen en op te schalen.