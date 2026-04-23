Webinar: Toekomstbestendig ondernemen met de CSDDD en Omnibus

Wilt u als ondernemer voorbereid zijn op de CSDDD en de Omnibus-ontwikkelingen? En heeft u vragen over wat deze Europese regels betekenen voor uw bedrijf? Dan nodigt het MVO-steunpunt u graag uit om deel te nemen aan dit webinar.

Deelname is gratis, voertaal is Nederlands

Het MVO-steunpunt voor bedrijven organiseert een serie webinars met praktische informatie en advies over internationaal MVO en due dilligence. De Europese regelgeving rondom duurzaam ondernemen ontwikkelt zich snel. Wat betekenen de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de recente Omnibus-ontwikkelingen voor u als mkb’er? De wetgeving geldt vooral voor grote bedrijven, maar de gevolgen ervan kunnen doorwerken in de hele keten. Ook in uw mkb-bedrijf in Nederland.

Voor wie?

Het MVO-steunpunt heeft dit webinar speciaal ontwikkeld voor mensen in het mkb die zich bezighouden met duurzaamheid, inkoop, strategie of het naleven van regelgeving en die willen begrijpen wat er op hen afkomt.

Wat kunt u verwachten?

Een heldere uitleg over CSDDD: Wat houdt de richtlijn in? Hoe past u CSDDD toe in uw bedrijf?

De gevolgen van de Omnibus-voorstellen: Wat verandert er voor ondernemers in het mkb?

Wat betekenen deze ontwikkelingen concreet voor mkb-bedrijven in Nederland?

Praktische handvatten om aan de slag te gaan met due diligence.

Ruimte voor vragen.

Waarom deelnemen?

Grote bedrijven krijgen te maken met strengere verplichtingen en geven deze eisen steeds vaker door aan hun leveranciers en partners. Door nu inzicht te krijgen in deze verplichtingen, kunt u tijdig inspelen op deze ontwikkelingen, kansen benutten en risico’s beperken.

Sprekers

Jesse Bloemendaal, Senior Beleidsmedewerker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jim Pardon, Sustainability Manager van Luiten Food

Eva Smulders, Programmacoördinator van het MVO-steunpunt, onderdeel van RVO

