Start Verdiepend IDG/SDG leertraject: ‘Persoonlijk leiderschap in tijden van transitie’

Leertraject voor professionals die systeemverandering en SDG-impact willen versnellen door het ontwikkelen van innerlijke en co-creatieve vaardigheden

“What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.” – Jane Goodall

De grote transities van deze tijd vragen niet alleen om nieuwe oplossingen, maar ook om nieuwe vaardigheden in onszelf. Organisaties werken overal aan oplossingen voor klimaat, ongelijkheid en een gezonde samenleving. Maar steeds vaker blijkt: transities stranden niet op gebrek aan plannen of ideeën, maar op samenwerking, vertrouwen, verbinding kunnen creëren en het vermogen om met complexiteit om te gaan.

Het verdiepende Inner Development Goals (IDG) leertraject Persoonlijk leiderschap in tijden van transitie is ontwikkeld om precies die competenties bij professionals uit (middel)grote organisaties te versterken. Deelnemers ontwikkelen impact vaardigheden terwijl ze werken aan een eigen project in hun organisatie gerelateerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) of brede welvaart. Het traject wordt georganiseerd door SDG Nederland en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Je leert niet alleen de theorie, maar gaat vooral actief aan de slag met:

je persoonlijk leiderschap verdiepen ;

de transitievaardigheden (IDG’s) ontwikkelen die nodig zijn voor complexe maatschappelijke transities, door veel te oefenen;

toepassing koppelen aan jouw eigen praktijk , zodat je niet alleen leert, maar ook echt impact maakt;

leren met en van professionals uit verschillende sectoren .

Voor wie



Je werkt binnen een (middel)grote organisatie – bijvoorbeeld bij een bedrijf, overheid of onderwijsinstelling – en wil vanuit jouw rol meer bijdragen aan een duurzamere, gezondere en rechtvaardigere samenleving. Misschien doe je dat vanuit strategie, innovatie, duurzaamheid, inkoop, HR, beleid of een heel andere functie. Je hebt het gevoel dat er meer nodig én mogelijk is dan wat er nu gebeurt in jouw organisatie, en dat jij daar zelf een rol in kunt spelen.

Tegelijk merk je dat de grootste uitdagingen vaak niet technisch of inhoudelijk zijn, maar menselijk: verschillende belangen, onzekerheden, weerstand, of het ontbreken van vertrouwen en gezamenlijke richting en taal. Misschien vraag je je soms af: welke rol speel ik zelf in dit geheel, en hoe kan ik effectiever bijdragen aan verandering? Welke sleutelfiguren in mijn organisatie heb ik daar nog meer voor nodig en hoe krijg ik ze mee?

Als dit soort vragen je bezighouden, dan is dit leertraject voor jou.

Wat gaan we dan precies doen?



Tijdens de leergang gaan we in een kleine, geselecteerde groep changemakers aan de slag met:



Werken aan je transitievaardigheden zoals opgenomen in het Inner Development Goals (IDG) raamwerk – de wereldwijd snelst groeiende beweging rondom de innerlijke ontwikkeling die nodig is om de SDG’s te helpen realiseren;

Ontdekken waar jouw cirkel van invloed ligt als het gaat om impact maken, en hoe je die cirkel effectief kan vergroten;

Leren hoe je (nog) succesvoller aan duurzame en inclusieve veranderingen op systeemniveau (i.e. ‘systeemtransities’) werkt door eerst je eigen systeem beter te leren kennen;

Naast benoemen wat anderen anders zouden moeten doen (zoals je leidinggevende, de CEO, de marketingafdeling, HR, je teamgenoten, etc.), juist vooral je eigen patronen en belemmerende overtuigingen onder de loep nemen;

Leren over het butterfly effect (hoe een ogenschijnlijk kleine verandering in jezelf een veel groter extern effect kan hebben dan je voor mogelijk hield).

Ophalen van ‘IDGxSDG best practices’ om steeds meer mensen te inspireren

Hoewel steeds meer mensen werken aan maatschappelijke transities, wordt nog niet altijd gezien hoe innerlijke vaardigheden (ofwel persoonlijk leiderschap) samenhangen met het realiseren van die veranderingen. En vooral: hoe deze vaardigheden helpen om effectiever met complexiteit om te gaan en daadwerkelijk impact te maken.

Door deel te nemen, bouw je mee aan een beweging waarin we inzichten ophalen en delen over wat innerlijke ontwikkeling kan betekenen voor de SDG’s en systeemverandering. We verzamelen en ontwikkelen inspirerende praktijkvoorbeelden, en vragen jou om daar een actieve bijdrage aan te leveren. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan sociale innovatie.

We werken in dit kader samen met een specialist in storytelling en een onderzoeker. De onderzoeker zal na afloop van het leertraject een of meer interviews met enkele deelnemers houden. De specialist in storytelling is tijdens de training aanwezig om van de ontwikkeling van de deelnemers te leren. Zo kunnen we straks een breed publiek op inspirerende wijze laten zien waarom bewuste aandacht voor transitievaardigheden en persoonlijk leiderschap zo belangrijk is bij het werken aan duurzame ontwikkeling.

Data, locatie en tijdsbesteding

Het leertraject bestaat uit drie tweedaagse bijeenkomsten in 2026:



Blok 1: donderdag 21 – vrijdag 22 mei 2026

Blok 2: donderdag 2 – vrijdag 3 juli 2026



Blok 3: maandag 5 – dinsdag 6 oktober 2026



We komen samen bij De Groene Afslag (Cissy van Marxveldtstraat 1 in Bussum): een inspirerende, duurzame omgeving waar ruimte is voor vertraging, verdieping en nieuwe perspectieven. Je wordt verwacht tijdens alle drie de trainingsblokken aanwezig te zijn. Tussen de bijeenkomsten door werk je verder aan je eigen praktijk en ontwikkeling, zodat wat je leert direct doorwerkt in je dagelijkse context van impact maken in en met een grote organisatie. Naast de blokken zelf, bieden we je materiaal voor zelfstudie, en vormen we intervisiegroepen waarin je enkele keren online dan wel live samenkomt.

Kosten

Vanuit het maatschappelijke doel en de unieke opzet kunnen we dit leertraject aanbieden tegen een fractie van de gebruikelijke commerciële tarieven. De eigen (organisatie)bijdrage bedraagt €750 (excl. btw). Het volledige traject is inclusief:

6 leerdagen (3x 2-daagse);

professionele begeleiding vanuit een hoofdtrainer, verschillende experts en SDG NL;

begeleiding bij tussentijdse intervisie en wildcard voor persoonlijke coaching;

3 overnachtingen (ieder blok één) in privékamer;

heerlijke biologische, plantaardige maaltijden; en

de Nederlandstalige IDG skill finder.

Taal: SDG’s, Brede Welvaart, ESG, you name it



In dit leertraject gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s) als gemeenschappelijk referentiekader. We realiseren ons dat sommige organisaties (ook) vanuit andere benaderingen werken, zoals ESG, brede welvaart of de donuteconomie. Waar relevant kun je een eigen vertaling maken naar de SDG’s. We gebruiken deze vooral als gedeelde taal.

Call to action + deadline inschrijving



Wil jij jouw rol in maatschappelijke transities versterken en actief werken aan je persoonlijk leiderschap? En lijkt het je waardevol om samen met anderen te leren, reflecteren en experimenteren in de praktijk? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden.

Meld je uiterlijk donderdag 2 april 2026 aan via dit formulier. Uiterlijk 13 april 2026 hoor je of je bent geselecteerd voor deelname.