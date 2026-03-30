Nationale Industriedialoog Duurzame Investeringen

Wilt u weten waarom duurzame investeringen in de industrie soms vertraging oplopen? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst. U gaat in gesprek met bedrijven, financiële instellingen en overheden over verschillende afwegingen en oplossingen.

Voor wie?

Bent u CEO, CFO, COO of een andere financiële of technische beslisser bij een industrieel bedrijf dat veel energie gebruikt? Dan is deze bijeenkomst interessant voor u.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze bijeenkomst gaat u in gesprek en hoort u meer over de volgende onderwerpen:

Inzicht in de route van plan naar definitieve investering.

Inzicht in de afwegingen die organisaties maken bij duurzame investeringen in de industrie.

Oplossingen om investeringen sneller van plan naar uitvoering te brengen.

Voorbeelden van investeringsproducten voor duurzame projecten.

Informatie over financiële stimulering in verschillende fasen van duurzame innovatie.

Programma

13:30 uur Welkom en opening

13:50 uur Pitch: investeringen in duurzame suikerproductie

14:00 uur Talkshow ronde 1: grote bedrijven groen maken

14:30 uur Pitch: verduurzamen zonder zelf te investeren

14:35 uur Doorpraten met tafel en publiek over pitch

14:50 uur Pauze

15:15 uur Talkshow ronde 2: groene bedrijven groot maken

15:20 uur Pitch duurzame nieuwkomer

15:30 uur Rondetafelgesprek

16:00 uur Pitch overheid

16:10 uur Doorpraten met tafel over pitch

16:45 uur Afronding en conclusies

17:00 uur Einde en borrel

