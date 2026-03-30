Nationale Industriedialoog Duurzame Investeringen

Wanneer

19/05/2026    
13:30 - 17:00
Waar

FME
Zilverstraat 69, Zoetermeer, 2718 RP
Wilt u weten waarom duurzame investeringen in de industrie soms vertraging oplopen? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst. U gaat in gesprek met bedrijven, financiële instellingen en overheden over verschillende afwegingen en oplossingen.

Voor wie?

Bent u CEO, CFO, COO of een andere financiële of technische beslisser bij een industrieel bedrijf dat veel energie gebruikt? Dan is deze bijeenkomst interessant voor u.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze bijeenkomst gaat u in gesprek en hoort u meer over de volgende onderwerpen:

  • Inzicht in de route van plan naar definitieve investering.
  • Inzicht in de afwegingen die organisaties maken bij duurzame investeringen in de industrie.
  • Oplossingen om investeringen sneller van plan naar uitvoering te brengen.
  • Voorbeelden van investeringsproducten voor duurzame projecten.
  • Informatie over financiële stimulering in verschillende fasen van duurzame innovatie.

Programma

  • 13:30 uur Welkom en opening
  • 13:50 uur Pitch: investeringen in duurzame suikerproductie
  • 14:00 uur Talkshow ronde 1: grote bedrijven groen maken
  • 14:30 uur Pitch: verduurzamen zonder zelf te investeren
  • 14:35 uur Doorpraten met tafel en publiek over pitch
  • 14:50 uur Pauze
  • 15:15 uur Talkshow ronde 2: groene bedrijven groot maken
  • 15:20 uur Pitch duurzame nieuwkomer
  • 15:30 uur Rondetafelgesprek
  • 16:00 uur Pitch overheid
  • 16:10 uur Doorpraten met tafel over pitch
  • 16:45 uur Afronding en conclusies
  • 17:00 uur Einde en borrel

