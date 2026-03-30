Nationale Industriedialoog Duurzame Investeringen

Wilt u weten waarom duurzame investeringen in de industrie soms vertraging oplopen? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst. U gaat in gesprek met bedrijven, financiële instellingen en overheden over verschillende afwegingen en oplossingen.
Voor wie?
Bent u CEO, CFO, COO of een andere financiële of technische beslisser bij een industrieel bedrijf dat veel energie gebruikt? Dan is deze bijeenkomst interessant voor u.
Wat kunt u verwachten?
Tijdens deze bijeenkomst gaat u in gesprek en hoort u meer over de volgende onderwerpen:
- Inzicht in de route van plan naar definitieve investering.
- Inzicht in de afwegingen die organisaties maken bij duurzame investeringen in de industrie.
- Oplossingen om investeringen sneller van plan naar uitvoering te brengen.
- Voorbeelden van investeringsproducten voor duurzame projecten.
- Informatie over financiële stimulering in verschillende fasen van duurzame innovatie.
Programma
- 13:30 uur Welkom en opening
- 13:50 uur Pitch: investeringen in duurzame suikerproductie
- 14:00 uur Talkshow ronde 1: grote bedrijven groen maken
- 14:30 uur Pitch: verduurzamen zonder zelf te investeren
- 14:35 uur Doorpraten met tafel en publiek over pitch
- 14:50 uur Pauze
- 15:15 uur Talkshow ronde 2: groene bedrijven groot maken
- 15:20 uur Pitch duurzame nieuwkomer
- 15:30 uur Rondetafelgesprek
- 16:00 uur Pitch overheid
- 16:10 uur Doorpraten met tafel over pitch
- 16:45 uur Afronding en conclusies
- 17:00 uur Einde en borrel
