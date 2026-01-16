WorkPlace Xperience 2026

Wat is de WorkPlace Xperience?

De duurzame stap naar de gezonde en gelukkige werkomgeving van morgen. WorkPlace Xperience zet de deelnemers aan tot actie met één helder doel: een werkomgeving creëren die productiever en gezonder is en zo bijdraagt aan een duurzame samenleving.

Horen, zien, beleven, ontmoeten, delen en doen!

Leer hoe je generaties en diverse achtergronden samenbrengt in een inclusieve en dynamische werkomgeving waar iedereen tot zijn recht komt. Laat je inspireren door de nieuwste technologieën en praktische oplossingen die je direct kunt toepassen binnen jouw organisatie.

Ontmoet een uniek netwerk van eindgebruikers die dezelfde uitdagingen hebben als jij op het gebied van strategie, samenwerking en inkoop. Deel je kennis en werk samen aan de oplossingen van morgen. Doe mee tijdens interactieve sessies waarin je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige tenders. Jouw input en ideeën maken het verschil in het vormgeven van de werkomgeving van morgen.

Op vijf essentiële thema’s organiseert WorkPlace Xperience round tables, debatten en workshops voor de deelnemers:

Inclusiviteit : Hoe zorg je voor een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd?

Vitaliteit : Werk-privébalans: Hoe voorkom je burn-out door beleid en werkstructuren? Wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever?

: Innovatie : Hoe zorg je voor ethisch gebruik van AI op de werkvloer? Hoe krijgen innovaties een eerlijke kans?

: Duurzaamheid : Hoe maak je werkomgevingen die een positieve bijdrage leveren tegen klimaatverandering?

Digitalisering en de toekomst van werk: Welke regelgeving is nodig om dataveiligheid te waarborgen? Hoe zorgen werkgevers voor aansluiting door elke werknemer?

Zet vandaag de duurzame stap naar jouw gezonde en gelukkige werkomgeving van morgen.

