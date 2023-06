Webinar over duurzaamheidsclaims en greenwashing

Op 15 juni van 11.00-12.00uur organiseren Thuiswinkel org en ACM een interessant webinar dat je niet mag missen.

Duurzaamheid en communiceren over duurzaamheid zijn belangrijke en actuele thema’s. In Europa is veel wetgeving in de maak – zoals de Green Claims en the Empowering of Consumers in the Green Transition.

Op nationaal niveau zet de ACM stevig in op de aanpak van duurzaamheidsclaims en ze ontwikkelden 5 vuistregels om bedrijven te helpen bij het formuleren van duurzaamheidsclaims. Maar wat staat er in de binnenkort hernieuwde leidraad en hoe kun jij effectief en transparant communiceren over duurzaamheid? Je hoort het in de Q&A.

Tijdens de sessie komen onder andere de volgende vragen aan bod:

• Wat is de balans tussen juridisch juiste informatievoorziening en overzichtelijkheid in de customer journey?

• Hoe kan de juiste informatie op de juiste plaats leiden tot de meest duurzame aankoopkeuze?

• Wat is greenwashing en wat is greenhushing?

Meld je vandaag nog aan en krijg waardevolle inzichten