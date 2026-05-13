Recharge Earth: powering the new energy system together

Op woensdag 16 september 2026 komt de volledige energieketen opnieuw samen in Rotterdam Ahoy voor Recharge Earth. In een tijd van geopolitieke druk, volle netten en veranderend beleid is één ding duidelijk: de energietransitie vraagt om richting, eigenaarschap en samenwerking. Daarom staat Recharge Earth 2026 in het teken van Eigen Koers – standvastig in onzekere tijden. ‘Eigen’ gaat over verantwoordelijkheid nemen: als individu, organisatie, sector én samenleving. Niet afwachten, maar samen keuzes maken. Van lokale projecten tot gezamenlijke Europese ambities.

Tijdens Recharge Earth komen strategie, praktijk, innovatie én talent samen. Van inspirerende keynotes en verdiepende sessies tot de Innovation Expo en de Young Energy Leader Award: dit is dé plek waar ideeën, mensen en oplossingen elkaar versterken.

Laat je inspireren door koplopers, ontdek de nieuwste innovaties en ontmoet professionals uit de hele energieketen.

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