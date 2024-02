Op 20 juni 2024 wordt de vierde editie georganiseerd van New Energy Forum – Breaking Barriers. Hét event voor de (aanstaande) energie- en mobiliteitsprofessional. Het thema van dit jaar? Ondernemend lef! Inspirerende sprekers zijn onder meer Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO, Ruud Koornstra, ondernemer en Energiecommissaris van Nederland, en de bekendste boswachter van Nederland Arjan Postma. Tijdens dit gratis festival draait alles om inspirerende initiatieven in de energie- en mobiliteitstransitie waarbij een flinke portie lef getoond wordt. De dag heeft een bomvol programma met boeiende sprekers, actuele discussies en spectaculaire demonstraties.

De keynotes worden onder andere verzorgd door Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO en praktijkhoogleraar duurzaam bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen en Arjan Postma, natuurdeskundige en de bekendste boswachter van Nederland. Ook Hajar Yagkoubi, voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger voor Nederland, en Ruud Koornstra, ondernemer en Energiecommissaris van Nederland, verzorgen inspirerende sessies. Jort Kelder is dagvoorzitter van het New Energy Forum 2024.

Om de energie- en mobiliteitstransitie te laten slagen, is ondernemend lef nodig. Lef om risico’s te nemen en antwoorden te vinden. Tijdens het New Energy Forum zoeken we samen het antwoord op vragen rondom ‘groen’ geld verdienen, duurzame mobiliteit, verduurzaming, een circulaire economie en het opleiden van vakmensen voor een baan in de techniek van de toekomst. We hopen samen met jou de innovaties van de toekomst vorm te geven op het New Energy Forum. Want alleen samen kunnen we de transitie laten slagen. Wil jij meedenken en -praten, inspiratie opdoen en je netwerk uitbreiden? Meld je aan en kom naar het event op het unieke terrein van ENTRANCE – Centre of Expertise Energy!

Het New Energy Forum vindt plaats op het terrein van ENTRANCE – Centre of Expertise Energy op de Zernike Campus in Groningen.

Houd het programma in de gaten en meld je aan op de website -> www.newenergyforum.nl