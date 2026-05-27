Jaarcongres Circulaire-IT Nederland 2026

Op woensdag 10 november 2026 komen 250 professionals uit de Nederlandse en internationale ICT-sector samen op Landgoed Zonheuvel in Doorn voor de vijfde editie van het Jaarcongres Circulaire IT. Samen verkennen zij hoe circulaire strategieën niet alleen duurzaam, maar ook winstgevend kunnen zijn.

Deelnemers krijgen inzichten in thema’s als:

Refurbished hardware en lifecycle management

Duurzame inkoop en circulaire strategieën

Productenpaspoorten en rapportageverplichtingen

Over het congres: Duurzaamheid in de praktijk

Het Jaarcongres Circulaire IT 2026 laat zien hoe organisaties de levensduur van ICT-assets kunnen verlengen, hardware slimmer kunnen inzetten en waarde kunnen creëren met circulaire strategieën.

Van lifecycle management en refurbished hardware tot duurzame inkoop en productenpaspoorten, alle actuele thema’s komen aan bod.

Voor wie is het congres bedoeld?

– Het Jaarcongres Circulaire IT is dé ontmoetingsplek voor:

– Hardwarefabrikanten en resellers

– Grootzakelijke en MKB-ICT-organisaties

– Overheidsinstellingen en onderwijsorganisaties

– Beleidsmakers, duurzaamheidscoördinatoren en inkoopprofessionals

Bezoekers ontmoeten vakgenoten, leveranciers en beleidsmakers, doen nieuwe kennis op en leggen waardevolle connecties die helpen hun circulaire strategie verder te brengen.

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