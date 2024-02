ESG Essentials – online cursus

Ontvang hands-on kennis van ESG, van de basis tot aan een complete bedrijfsstrategie, en leer alles over Europese rapportageverplichtingen.

Veel organisaties in Nederland hebben inmiddels een behoorlijke stap gezet met het formuleren en realiseren van ESG doelen. ESG als trend wordt steeds sterker en is niet meer weg te denken, inmiddels wordt ESG zelfs gevangen in (Europese) wetgeving.

Sessie 1: Inzicht

Als professional komt er veel op je af. Tijdens het eerste online deel van de ESG Essential training krijg je inzicht in het ESG-landschap en internationale raamwerken, hoe ESG invloed heeft op de strategie van de onderneming en wordt een een verdiepend beeld gegeven van de CSRD en het ESRS-raamwerk.

Sessie 2: Toepassing in eigen bedrijf

Centraal tijdens de training staat ook dat je door middel van de toepassing van ESG als organisatie een betere positie in de markt kan bereiken door gebruik te maken van de voordelen die het inzicht en de ESG prestaties biedt. Tijdens de tweede interactieve online sessie laten we hier voorbeelden en cases van zien, maar gaan we ook actief aan de slag met de toepassing van ESG doelen in je eigen bedrijf zodat je vanuit de cursus ook handvatten krijgt om de theorie verder in de praktijk te brengen.

Voor wie?

Deze cursus is een ‘must’ voor professionals die ESG verantwoordelijkheden hebben of gaan krijgen en willen weten wat er op hen afkomt, zoals accountants, adviseurs, CFO’s, Finance managers, inkoopprofessionals, Business owners, operations managers, KAM coördinatoren, HSE-ers etc.

Data: online cursus op 21 en 28 maart van 15:00-17:00

