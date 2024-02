Het wordt steeds relevanter om als financial of duurzaamheidsprofessional genoeg kennis te hebben over thema’s binnen het duurzaamheidsdomein. Het uitvoeren en controleren van en adviseren over duurzaamheids-analyses en niet-financiële data wordt steeds meer onderdeel van de dagelijkse praktijk van professionals. Specifiek is het belangrijk om te weten hoe bedrijven een Green-House-Gas ofwel een CO2-footprint moeten opstellen en wat gebruikelijke standaarden zijn. Maar ook hoe je deze kunt controleren. Deze training van één dag gaat daar uitgebreid op in en is de ideale manier om je te scholen samen met andere duurzaamheidsprofessionals en financials onder de bezielende leiding van Paul van Ruiten en Wiger Aantjes.

‘Als je op zoek bent naar een goede GHG-accounting training dan raad ik deze waardevolle en leuke training aan. De docenten zijn deskundig en praktijkgericht.’ – Mohamed El Harachaoui , RA

Programma

De trainingsdag bestaat uit:

1) Een introductie op Green-House-Gasses (GHG).

2) Een deepdive in het GHG-protocol, de internationale standaard voor GHG footprint reporting.

3) Scoping: De hele value chain (scope 1, 2 en 3) wordt besproken. Met ruime aandacht voor typische GHG emissiebronnen en -waardes.

4) Typische verbetermaatregelen om GHG-emissies te reduceren.

5) Aandacht voor controles waarbij we je orde groottes leren ervaren van de uitstoot gerelateerd aan elektriciteitsverbruik, vervoer, inkoop van materiaal en afvalverwerking.

De training bestaat afwisselend uit theorie, praktijkvoorbeelden en opdrachten.

Praktische informatie

De training wordt drie keer gegeven op 15 maart en 18 april 2024. Locatie is Grytte Bloemenheuvel in Driebergen. Er wordt een lunch verzorgd op locatie. De kosten bedragen €595 (ex. BTW). Deze training is 8 PE punten. Deelnemers krijgen een certificaat als bewijs van deelname. Schrijf je hier in!

Docenten

Paul van Ruiten is eigenaar van Bureau Om en al meer dan 25 jaar actief in het vakgebied milieu en duurzaamheid en werkte oa als klimaatexpert op de Nederlandse Ambassade in Washington en bij het ministerie in Den Haag. Paul geeft veel trainingen aan financials en duurzaamheidsprofessionals en intern bij bedrijven. Hij is hoofdauteur van het managementboek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’ dat gebruikt wordt in het onderwijs bij verschillende Hoge scholen.

Wiger Aantjes is eigenaar van Sustaining Supply Chains en adviseert het grotere MKB en mulitinationals over GHG footprinting en verduurzamingsmaatregelen. Zijn core business is het uitvoeren en controleren van GHG-footprints. Wiger heeft een sterk quantitatieve achtergrond en heeft een master in Biosystems Engineering met een specialisatie op Operations Research.