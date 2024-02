Dare to be Circulair

Gedurende vele jaren wordt door bedrijven in Brabant gewerkt aan diverse circulaire innovatieprojecten om slimmer en efficiënter om te gaan met grondstoffen en producten in hun ketens. Tijd om de balans op te maken en van elkaars ervaringen te leren. Daarom organiseren Brabant Onderneemt Circulair en het Circular Value Center samen deze bijeenkomst. We zijn te gast bij HAVEP dat in april 2022 verhuisd is van een industrieel erfgoed locatie naar een uniek en toekomstbestendig gebouw. Naar ontwerp van Paul de Ruiter Architects is hier het meest circulaire utiliteitsgebouw van de Benelux gerealiseerd.

Dare to be circular staat in het teken van ondernemers die geïnteresseerd zijn in business mogelijkheden van circulair of graag hun ervaringen op het gebied van circulair ondernemen willen delen. Bent u een ondernemer in de maakindustrie die zich wil orienteren of actief is op het thema circulariteit en wilt u graag leren van andere ondernemers?

Programma:

14:30 Ontvangst

14:50 Plenaire opening door Christian Lorist (VNO-NCW MIdden)

en Jan Westra (BOM) samen met HAVEP

15:10 In gesprek met Joost Ploos van Amstel (Midpoint Brabant), Anke Meuffels (Metaal Unie) en Waldo Maaskant (Provincie Noord-Brabant) over ontwikkelingen in de maakindustrie

15:30 1e ronde met deelsessies

16:30 Refreshment

16:45 2e ronde met deelsessies

17:45 Borrel

18:30 Einde

