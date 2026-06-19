Cursus: Leadership for Sustainability

Behoor jij tot de nieuwe generatie leiders die duurzame impact wil maken? In deze science-based cursus leer je hoe je anderen motiveert tot duurzame verandering en innovatie, hoe je hierover het gesprek voert, hoe je de leidende community versterkt én wat hierin jouw eigen drijfveren zijn.

Wat ga je leren?

Tijdens deze cursus van de Radboud Universiteit staat een unieke mix van science, skills and society centraal: je ontvangt wetenschappelijke inzichten en praktijkgerichte vaardigheden, welke worden verbonden met actuele maatschappelijke vraagstukken en praktijkuitdagingen.

In vijf bijeenkomsten leer je (nog beter) na te denken over wat de betekenis van duurzaamheid is voor jou en je organisatie, onderzoek je samen wat er nodig is voor verandering en krijg je handvatten aangereikt om jouw invloed te vergroten. Hierbij brengen we inzichten uit de filosofie, psychologie, communicatiewetenschap en bedrijfskunde bij elkaar. Samen met andere deelnemers neem je deel aan een excursie naar een organisatie die laat zien hoe het duurzaam anders kan. Tot slot kun je optioneel een 1-op-1-coachingsgesprek voeren met hoofdopleider Dr. Marije Klomp.

Na afloop van de cursus:

Aan het einde van het programma kun je op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkgerichte vaardigheden effectief leidinggeven aan duurzame verandering binnen de eigen organisatie. Je kunt:

een persoonlijke en professionele visie op duurzaamheid formuleren, geïnformeerd door inzichten uit filosofie, psychologie, communicatiewetenschap en bedrijfskunde;

anderen motiveren en beïnvloeden ten gunste van duurzame innovatie, met behulp van kennis over gedragsverandering en systeemdenken;

constructieve dialoog faciliteren in situaties waarin stakeholders verschillende waarden, perspectieven en belangen hebben;

weerstand in de organisatie herkennen en hier strategisch op inspelen, onder andere door community building en het versterken van een leidende coalitie;

duurzaamheidsvraagstukken benaderen vanuit meerdere schaalniveaus (individu, team, organisatie, maatschappij) en hierin weloverwogen ethische afwegingen maken;

bijdragen aan strategische verduurzaming door verbinding te leggen tussen visie, strategie en werkvloer, en door continu leren te stimuleren;

reflecteren op het eigen leiderschap aan de hand van de Inner Development Goals (being, thinking, relating, collaborating, acting) en deze kwaliteiten doelgericht inzetten in de eigen functie.

Meer informatie