Evegeniy Levchenko presenteert 100% gerecycled, zelf ontworpen maatpak te midden van textielafval

Kleding van 100% gerecycled textiel. Het kán. Én het heeft de toekomst. Dat is de boodschap van modeliefhebber Evegeniy Levchenko die zich als ambassadeur heeft verbonden aan een initiatief van twee Nederlandse fashion startups, stoffenfabriek Khaloom en Suittruck. Met elkaar stellen zij vijftig maatpakken beschikbaar die zijn vervaardigd van 100% gerecyclede garen: een unicum in de textielindustrie. De opbrengst wordt gebruikt om de productie van stoffen door Khaloom verder op te schalen. Om zijn statement kracht bij te zetten laat Evegeniy zich maandag 3 juni aanstaande om 13.30 uur, te midden van textielafval, in het stadion van AFC, fotograferen in een door hemzelf ontworpen 100% gerecycled maatpak.

16% van al het textiel wereldwijd ziet nooit een consument en eindigt als snijafval. Jaarlijks wordt er 92 miljoen ton aan textiel afval gecreëerd, waarvan 85% op een groeiende afvalberg belandt. De overige 13-15% die wel wordt gerecycled, wordt grotendeels verwerkt in laagwaardige producten, zoals matrassen en isolatiematerialen. De maatpakken die zijn ontwikkeld door Khaloom en Suittruck zijn vervaardigd van 100% gerecyclede garen en daarmee uniek in de industrie. Evegeniy: “Recycling van textiel staat anno 2019 nog steeds in de kinderschoenen. Khaloom en Suittruck bewijzen dat het wél kan: dat kleding kan worden gemaakt van 100% gerecyclede stoffen, zonder verspilling. Zij creëren een showcase voor het hergebruik van textiel waar de hele textielindustrie een voorbeeld aan kan nemen. Als modeliefhebber maar ook als voorstander van de circulaire economie, ben ik enorm onder de indruk van de durf en de visie van deze jonge ondernemingen en roep ik de grote partijen op hier een voorbeeld aan te nemen.”

Over Khaloom

De Indiase stoffenfabriek Khaloom is opgezet door de Nederlandse sociale onderneming Enviu, dat als missie heeft om via de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, wereldwijde sociaal-maatschappelijke en klimaatgerelateerde problemen aan te pakken. Handweven, een proces dat geworteld zit in de Indiase cultuur, wordt gebruikt om gerecyclede garen te transformeren in hoge kwaliteit stoffen. Handweven kost nul energie of CO2, alleen mankracht, waar met een weefmachine 100 meter stof maken tot 126kwh kan kosten wat kan leiden tot wel 93kg CO2 uitstoot. Door gerecyclede garen te gebruiken bespaart Khaloom bovendien ruim 126,000 liter water. In de fabriek die wordt geleid door twee ambitieuze Indiase vrouwen, Nanditha Sulur & creative director Ram Sellalu, wordt bovendien veel aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden.

Over Suittruck

Suittruck heeft de productie van maatwerk pakken in Nederland naar een hoger en duurzamer niveau getild. Met hun truck rijden ze voor de deur van de klant waar een full-body scan wordt gedaan om de juiste afmetingen op te halen. De klant kiest de stof, knopen en stijl waarna het pak wordt gemaakt met de stoffen van Khaloom. De maten worden opgeslagen in een online profiel, zodat de klant later makkelijk een nieuw item online kan bestellen. Met deze ‘made-to-measure’ aanpak wordt uitsluitend geproduceerd wat nodig is en wordt verspilling voorkomen.