Europees Parlement neemt vergaande resolutie aan ter bescherming van kinderen in mica-mijnen

Het Europees Parlement nam onlangs een resolutie aan waarin het parlement zijn zorgen uitspreekt over de grote aantallen kinderen die in de mica-mijnen in Madagaskar werken en de omstandigheden waaronder dat gebeurt.

De resolutie roept onder meer de Europese Commissie en de lidstaten op om zich actief in te zetten voor de bevordering van verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten, zowel binnen de WTO als binnen de Verenigde Naties (Binding Treaty on Business and Human Rights). Verder wordt de Commissie gevraagd om te onderzoeken of mica opgenomen kan worden in de wetgeving over conflictmineralen, die in januari 2021 in werking treedt. Ten slotte roept het parlement de Malagassische autoriteiten en de mijnbouwbedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de rechten en veiligheid van kinderen te waarborgen.

In de slotverklaring van Europees commissaris Helena Dalli verwijst zij naar het SOMO rapport ‘Child labour in Madagascar’s mica sector’ dat in opdracht van Terre des Hommes is opgesteld.

Lees de resolutie