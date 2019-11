Door kinderen gedolven mica uit Madagaskar zonder belemmeringen in alledaagse producten

Mica uit Madagaskar wordt voor tenminste de helft gewonnen door minderjarigen in de leeftijd van 5-17 jaar. De werkomstandigheden zijn zwaar en de kinderen worden doorlopend blootgesteld aan fijnstof. Bijna alle mica gaat naar China en het onderzoek van Terre des Hommes toont dat de export zonder belemmering in producten van Westerse bedrijven terecht komt. Met een bodemprijs van 4 Eurocent per kilo is sprake van ernstige uitbuiting van de mica werkers. Terre des Hommes wil de kinderuitbuiting stoppen.

Terre des Hommes heeft onderzoek verricht naar de mica mijnbouw in Madagaskar en de toeleveringsketen naar China en de wereldmarkt. Onderzoekers troffen hele gezinnen aan het werk in het uithakken en bewerken van het mica mineraal. Mica wordt in Madagaskar vooral in het armoedige zuiden gewonnen, in de drie belangrijkste mica regio’s varieert het percentage werkende kinderen van 5 – 17 jaar van 56% tot 62%. Het totaal aantal mica arbeiders wordt door de onderzoekers terughoudend geschat op 22.000, waarvan tenminste de helft uit minderjarigen bestaat (minimaal 11.000).

Artisanale mijnbouw

Mica wordt in Madagaskar op artisanale, niet-industriële wijze gewonnen en Madagaskar is de derde mica-exporteur ter wereld. Op het gebied van sheet-mica, dat met name in elektronica en de auto-industrie wordt toegepast, is Madagaskar India als grootste exporteur voorbij gestreefd. De mica wordt met de hand uitgehakt en de brokstukken verder handmatig verwerkt en gesplitst. Meerdere van de onderzochte mica mijnbouwlocaties beschikken niet over een vergunning.

Met een bodem kiloprijs van 4 Eurocent, krijgen de (minderjarige) mijnbouwers, minder dan de helft van wat in India per kilo wordt betaald. De mica export uit Madagaskar is sinds 2008 met een factor 30 toegenomen, maar de prijs per ton fors gedaald. Dit alles duidt volgens Terre des Hommes op ernstige uitbuiting.

Export naar China

De toeleveringsketen naar China is onderzocht. 87% van de mica uit Madagaskar gaat per schip naar China en komt daarna in producten van bedrijven als Panasonic (Japan), Fujikura (Japans bedrijf in bedradingen en kabels voor oa elektronica, telecom, automotive), Prysmian Group (kabelbedrijf, fusie van NL Draka en Italiaanse Prysmian), Van Roll en Isovolta (beiden met Zwitserse holding) en Fujikura (Japans electronica concern). Ook de klanten van deze bedrijven lopen dus het risico gelinkt te zijn aan kinderarbeid in hun toeleveringsketen.

Terre des Hommes constateert dat het bedrijfsleven zijn zorgplicht niet uitvoert, daar waar het kinderarbeid in hun producten betreft. Terre des Hommes roept de elektronicabedrijven en auto-industrie op te achterhalen waar de mica in hun producten vandaan komt. Bedrijven mogen het risico op kinderarbeid niet accepteren en moeten samen met hun toeleveranciers kinderarbeid uitbannen.

Overheid van Madagaskar

Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de overheid van Madagaskar. De onderzoekers hebben gesproken met ambtenaren van het verantwoordelijke Ministerie van Mijnbouw. Het ministerie is welwillend, maar ontbeert de middelen en capaciteit voor adequaat toezicht. Madagaskar is een kwetsbaar land dat op plaats 161 (van de 189) van de Human Development Index staat.