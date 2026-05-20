Op 9 juni 2026 is Breda University of Applied Sciences (BUas) gastheer van het European Sustainable Tourism Mobility Forum. Een gratis eendaags evenement dat toerismeprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers uit heel Europa samenbrengt om de toekomst van duurzame toeristische mobiliteit te bespreken. Een van de laatste kansen om de Europese Sustainable Tourism Strategy mede vorm te geven.

De Europese Commissie opent het forum

Het forum opent met een keynote videoboodschap van Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas, waarin hij de belangrijkste pijlers van de aankomende Europese Sustainable Tourism Strategy toelicht. Gedurende de dag krijgen deelnemers de zeldzame gelegenheid om rechtstreeks in gesprek te gaan met DG MOVE-experts die de strategie nog actief vormgeven. Dit maakt het forum een van de laatste mogelijkheden om praktijkkennis en vakexpertise in te brengen voordat de strategie wordt afgerond.

Een volledig programma met expertpanels en werksessies

Het programma omvat paneldiscussies en thematische interviews over het versnellen van de modal shift naar duurzame toeristische mobiliteit in Europa (Panel I) en het integreren van toeristische mobiliteit in stedelijke en regionale transport- en ruimtelijke planning (Panel II). De middag bestaat uit twee parallelle sessies: één gericht op talentontwikkeling en het afstemmen van onderwijs in toeristische mobiliteit op nieuwe beroepsprofielen in de sector, en één over geïntegreerde benaderingen van toerisme- en mobiliteitsplanning voor evenementen, hoofdsteden en natuurgebieden.

De sprekers vertegenwoordigen het volledige spectrum van het vakgebied: Europese, nationale en lokale beleidsmakers, transport- en toerismeoperators, grote Europese netwerken actief op het gebied van toeristische mobiliteit, alsmede onderzoekers, onderwijsinstellingen en ngo’s. Bevestigde deelnemers zijn onder meer experts van de Europese Commissie, Transport & Environment, Roma Capitale, de stad Barcelona, de stad Leuven, Deutsche Bahn, European Metropolitan Transport Authorities, Normandy Tourism, European Cyclists’ Federation, West Attica University, EU Pact for Skills, het CIVITAS-onderwijsnetwerk en andere organisaties die bespreken wat de toekomstige Sustainable Tourism Strategy betekent voor toeristische mobiliteit op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau en welke elementen daarin essentieel zijn.

Het forum sluit af met keynotes van prof. dr. Franz Fischler, voormalig EU-Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, en Stijn Smeulders, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant.

Waarom dit forum belangrijk is

Toerisme en recreatie zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de transportgerelateerde emissies in Europa. Nu de Europese Commissie haar eerste Sustainable Tourism Strategy afrondt, spelen forums als deze een cruciale rol in het verbinden van beleidsambities met de praktijkexpertise van mensen die dagelijks werken in toeristische bestemmingen, transportnetwerken en het hoger onderwijs. Voor professionals en organisaties die hun kennis aan tafel willen brengen vóór publicatie van de strategie, is dit forum een van de laatste kansen om dat te doen.

Georganiseerd in het hart van Europa

Het forum wordt mede georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en tot stand gebracht in samenwerking met POLIS Network, de European Travel Commission (ETC), NECSTouR, de European Tourism Association (ETOA) en het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). BUas beschikt over meer dan tien jaar toegepast onderzoek in duurzaam toerisme en transport en wordt internationaal erkend als een van Europa’s toonaangevende toerisme hogescholen. Deelname is gratis, registreer voor 29 mei.