EU wil alleen nog ‘ontbossingsvrije’ producten

De Europese Commissie heeft vandaag drie nieuwe initiatieven goedgekeurd die nodig zijn om de Europese Green Deal te verwezenlijken. De Commissie stelt nieuwe regels voor om door de EU veroorzaakte ontbossing aan banden te leggen, evenals nieuwe regels om afvaltransporten binnen de EU te vergemakkelijken om de circulaire economie te bevorderen en de uitvoer van illegaal afval en afvalproblemen naar derde landen aan te pakken. De Commissie presenteert ook een nieuwe bodemstrategie om tegen 2050 alle Europese bodems hersteld, veerkrachtig en adequaat te beschermen. Met de voorstellen van vandaag presenteert de Commissie de instrumenten om over te stappen naar een circulaire economie, de natuur te beschermen en de milieunormen in de Europese Unie te verhogen. Unie en in de wereld.

Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Green Deal Frans Timmermans zei: “Om te slagen in de wereldwijde strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises, moeten we de verantwoordelijkheid nemen om zowel in binnen- als buitenland op te treden. Onze ontbossingsverordening komt tegemoet aan de oproepen van burgers om de Europese bijdrage aan ontbossing te minimaliseren en duurzame consumptie te bevorderen. Onze nieuwe regels voor afvaltransporten zullen de circulaire economie een boost geven en ervoor zorgen dat de export van afval het milieu of de menselijke gezondheid elders niet schaadt. En met onze bodemstrategie kan de bodem gezond worden, duurzaam worden gebruikt en de wettelijke bescherming krijgen die het nodig heeft.”

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: “Als we ambitieuzer klimaat- en milieubeleid van partners verwachten, moeten we stoppen met het exporteren van vervuiling en zelf ontbossing ondersteunen. De voorschriften voor ontbossing en afvaltransport die we op tafel leggen, zijn de meest ambitieuze wetgevingspogingen ooit om deze problemen wereldwijd aan te pakken. Met deze voorstellen nemen we onze verantwoordelijkheid en houden we ons hoofd koel door onze wereldwijde impact op vervuiling en biodiversiteitsverlies te verminderen. We hebben ook een baanbrekende EU-bodemstrategie voorgesteld met een sterke beleidsagenda die erop gericht is hen hetzelfde beschermingsniveau te bieden als water, het mariene milieu en de lucht.”

De Commissie stelt een nieuwe verordening voor om door de EU veroorzaakte ontbossing en aantasting van bossen aan banden te leggen. Als we van 1990 tot 2020 tellen, is de wereld 420 miljoen hectare bos verloren, een gebied dat groter is dan de Europese Unie. De voorgestelde nieuwe regels zouden garanderen dat de producten die EU-burgers kopen, gebruiken en consumeren op de EU-markt niet bijdragen aan wereldwijde ontbossing en bosdegradatie. De belangrijkste drijvende kracht achter deze processen is de uitbreiding van de landbouw, gekoppeld aan de grondstoffen soja, rundvlees, palmolie, hout, cacao en koffie, en sommige van hun afgeleide producten.

De verordening stelt verplichte due diligence-regels vast voor bedrijven die deze grondstoffen op de EU-markt willen brengen met als doel ervoor te zorgen dat alleen ontbossingsvrije en legale producten op de EU-markt worden toegelaten. De Commissie zal een benchmarkingsysteem gebruiken om landen en hun risico op ontbossing en bosdegradatie te beoordelen als gevolg van de goederen die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen.

De Commissie zal de dialoog met andere grote verbruikende landen intensiveren en multilateraal samenwerken om de inspanningen te bundelen. Door de consumptie van ‘ontbossingsvrije’ producten te bevorderen en de impact van de EU op de wereldwijde ontbossing en bosdegradatie te verminderen, wordt verwacht dat de nieuwe regels de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit zullen verminderen. Ten slotte zal het aanpakken van ontbossing en bosdegradatie positieve gevolgen hebben voor lokale gemeenschappen, inclusief de meest kwetsbare mensen zoals inheemse volkeren, die sterk afhankelijk zijn van bosecosystemen.

Krachtens de herziene verordening betreffende afvaltransporten maakt de Commissie de ambities van de circulaire economie en nulvervuiling waar door strengere regels voor de uitvoer van afval, een efficiënter systeem voor de circulatie van afval als hulpbron en vastberaden maatregelen tegen de afvalhandel voor te stellen. De uitvoer van afval naar niet-OESO-landen wordt beperkt en alleen toegestaan ​​als derde landen bereid zijn bepaalde afvalstoffen in ontvangst te nemen en deze duurzaam kunnen beheren. Afvaltransporten naar OESO-landen worden gecontroleerd en kunnen worden opgeschort als ze ernstige milieuproblemen veroorzaken in het land van bestemming. Volgens het voorstel moeten alle EU-bedrijven die afval buiten de EU exporteren ervoor zorgen dat de installaties die hun afval ontvangen, worden onderworpen aan een onafhankelijke audit waaruit blijkt dat zij dit afval op een milieuvriendelijke manier beheren.

Binnen de EU stelt de Commissie voor om de vastgestelde procedures aanzienlijk te vereenvoudigen, zodat afval gemakkelijker de circulaire economie kan betreden, zonder het noodzakelijke controleniveau te verlagen. Dit helpt de afhankelijkheid van de EU van primaire grondstoffen te verminderen en ondersteunt innovatie en het koolstofarm maken van de EU-industrie om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen. De nieuwe regels brengen ook afvaltransporten naar het digitale tijdperk door elektronische uitwisseling van documentatie in te voeren.

De verordening betreffende afvaltransporten versterkt de maatregelen tegen de handel in afval, een van de ernstigste vormen van milieucriminaliteit, aangezien illegale transporten mogelijk tot 30% van de afvaltransporten ter waarde van 9,5 miljard euro per jaar uitmaken. Verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van de handhavingsregeling omvat de oprichting van een EU-handhavingsgroep voor de overbrenging van afvalstoffen, de bevoegdheid van het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF om transnationale onderzoeken door EU-lidstaten naar de handel in afval te ondersteunen, en strengere regels voor administratieve sancties.

Tot slot presenteert de Commissie vandaag ook een nieuwe EU-bodemstrategie – een belangrijk resultaat van de Europese Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 voor het aanpakken van de klimaat- en biodiversiteitscrises. Gezonde bodems vormen de basis voor 95% van het voedsel dat we eten, herbergen meer dan 25% van de biodiversiteit in de wereld en zijn de grootste terrestrische koolstofpool ter wereld. Toch is 70% van de bodems in de EU niet in goede staat. De strategie biedt een kader met concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van bodems en stelt een reeks vrijwillige en wettelijk bindende maatregelen voor. Deze strategie heeft tot doel de bodemkoolstof in landbouwgrond te vergroten, woestijnvorming tegen te gaan, aangetaste grond en bodem te herstellen en ervoor te zorgen dat in 2050 alle bodemecosystemen in een gezonde toestand verkeren.

De strategie roept op tot het waarborgen van hetzelfde niveau van bodembescherming als voor water, het mariene milieu en de lucht in de EU. Dit zal gebeuren door middel van een voorstel tegen 2023 voor een nieuwe bodemgezondheidswet, na een effectbeoordeling en brede raadpleging van belanghebbenden en lidstaten. De strategie mobiliseert ook de nodige maatschappelijke betrokkenheid en financiële middelen, gedeelde kennis en bevordert duurzame praktijken en monitoring van bodembeheer, ter ondersteuning van de EU-ambitie voor wereldwijde actie op de bodem.