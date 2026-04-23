Het Coffee Canopy Partnership, een initiatief van JDE Peet’s (nu onderdeel van Keurig Dr Pepper), is vandaag van start gegaan om de identificatie en het herstel van ontbossing als gevolg van koffieteelt te bevorderen. Het partnerschap, ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende koffiebedrijven zoals JDE Peet’s, Louis Dreyfus Company, Sucden, Neumann Kaffee Gruppe, Touton, Sucafina en Tchibo, zal ’s werelds eerste uitgebreide, openbaar toegankelijke kaart van de wereldwijde koffieproductie creëren. Deze kaart moet ontbossingsrisico’s in kaart brengen, landschapsherstel ondersteunen en het levensonderhoud van miljoenen kleine boeren beschermen.

Met behulp van de geavanceerde satelliettechnologie van Airbus zal het partnerschap koffieplantages in koffieteeltgebieden in kaart brengen, gebieden met ontbossing identificeren en samenwerken met overheden om landschappen te herstellen en toekomstige ontbossing te voorkomen.

Het initiatief van het partnerschap start met een pilot in Oost-Afrika, dat Ethiopië, Tanzania, Kenia, Oeganda, Burundi en Rwanda omvat – waarbij 1,2 miljoen vierkante kilometer aan koffielandschappen in kaart wordt gebracht. Voortbouwend op het succes van de pilot, streeft het Coffee Canopy Partnership ernaar om in 2027 alle koffieproducerende regio’s wereldwijd te bestrijken door middel van uitgebreide co-investeringen vanuit de industrie en institutionele beleggers.

Het partnerschap wil de herstelmaatregelen voor ontbossing als gevolg van koffieteelt op de lange termijn ondersteunen, mits er gevalideerde gegevens beschikbaar zijn en in samenwerking met overheden en lokale gemeenschappen. Het doel is om bij te dragen aan landschapsherstel en toekomstig bosverlies te verminderen.

De pilotfase van het initiatief wordt ondersteund door het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Commonwealth & Development (FCDO) en onderschreven door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO).

Laurent Sagarra, VP Engagement bij JDE Peet’s: “Een duurzame koffie-industrie is er een waarin koffieproductie niet langer bijdraagt ​​aan ontbossing. Om deze visie te bevorderen, lanceren we het Coffee Canopy Partnership. Het partnerschap is ontworpen om verder te gaan dan gefragmenteerde, door bedrijven geleide initiatieven tegen ontbossing door samenwerking op landschapsniveau te stimuleren – ter ondersteuning van inspanningen om koffieproducerende regio’s in kaart te brengen en te beschermen, en niet alleen individuele toeleveringsketens. Dit is geen nieuw certificeringsschema; het is een sectorbreed initiatief gericht op het versterken van collectieve actie om bossen vitaal te houden en het risico op ontbossing door koffieproductie op de lange termijn te verminderen. We nodigen alle spelers in de koffiesector van harte uit om zich bij ons aan te sluiten.”

Eric Even, hoofd Space Digital bij Airbus Defence and Space: “Door gebruik te maken van onze zeer hoge resolutie Pléiades- en Pléiades Neo-satellietbeelden in combinatie met geavanceerde AI-mogelijkheden, helpt Airbus bij het identificeren van ontbossingsrisico’s en het beschermen van de bossen in onze wereld. Tegelijkertijd bieden we voedselproducenten en kleine boeren de transparantie en betrouwbare gegevens die ze nodig hebben om hun weerbaarheid te versterken en een werkelijk duurzame toeleveringsketen op te bouwen.”

Een transformerende aanpak voor duurzame koffie

Volgens de EU-ontbossingsverordening (EUDR) mag koffie die na december 2020 op bosgrond is geteeld, niet op de EU-markt worden gebracht. Dit dreigt miljoenen kleine boeren uit te sluiten van belangrijke markten, ondanks hun duurzame landbouwmethoden, simpelweg omdat bestaande kaarten hun agroforestry- of schaduwteeltgebieden voor koffieproductie ten onrechte als bos classificeren.

In deze context pakt het Coffee Canopy Partnership een fundamentele uitdaging binnen de sector aan: het historische gebrek aan precieze kaartgegevens, waardoor koffieplantages – met name schaduwteelt- en agroforestrysystemen – vaak ten onrechte als natuurlijk bos werden aangemerkt. Door gebruik te maken van geavanceerde satellietbeelden met hoge resolutie (tot 30 cm), in combinatie met kunstmatige intelligentie en verificatie ter plaatse, zal het partnerschap twee definitieve datasets samenstellen:

Een basiskaart voor 2020-2021 die de werkelijke omvang van de koffieteelt weergeeft en de wijdverbreide misclassificatie van koffie-agroforestrysystemen als bos corrigeert.

Een bijgewerkte kaart voor 2024-2025 ter ondersteuning van de identificatie van potentiële nieuwe koffieproductiegebieden en gebieden waar sinds 2020 bosverandering heeft plaatsgevonden.

Het is de bedoeling dat deze kaarten worden geïntegreerd in een transparant, openbaar toegankelijk geospatiaal platform, ontworpen om boeren, overheden en de koffie-industrie toegang te geven tot gegevens die kunnen bijdragen aan duurzaamheidsplanning en bosbescherming.

Verklaringen van partners en ondersteunende instellingen

Kate McCoy, directeur van Partnerships for Forests (P4F): “Partnerships for Forests, gefinancierd door UK International Development, is er trots op samen met de andere consortiumleden de eerste fase van het Coffee Canopy Partnership te lanceren. Onze steun helpt bij het opzetten van een open en transparant monitoringsplatform om de ontbossingsvrije koffieproductie te verifiëren. Fase één zal duidelijke, nauwkeurige kaarten opleveren die laten zien waar koffie wordt verbouwd en waar bossen onder druk staan ​​in zes Oost-Afrikaanse landen – waaronder de prioriteitslanden van P4F in de regio – Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania. Door deze gezamenlijke basis te creëren, ontwikkelen we een concept dat vervolgens wereldwijd kan worden opgeschaald om de hele sector te helpen over te stappen naar een uniforme aanpak op landschapsniveau die bossen beschermt en de markttoegang voor boeren verbetert.”

Julian Fox, teamleider bosmonitoring bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO): “Het initiatief van JDE Peet’s en Airbus sluit goed aan bij het AIM4Commodities-programma (Accelerating Innovative Monitoring for Forests and Commodities), waarmee de FAO transparante en duurzame grondstoffenproductie bevordert, sectorbrede transformaties stimuleert naar open en inclusieve data en technische oplossingen, en bossen beschermt zonder iemand achter te laten.”

Pablo von Waldenfels, Managing Director Corporate Responsibility bij Tchibo: “Het beschermen van bossen wereldwijd is essentieel voor de bestrijding van klimaatverandering, en onze sector heeft een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat koffie wordt geproduceerd zonder ontbossing. Een fundamentele uitdaging is het gebrek aan nauwkeurige kaartgegevens, wat effectieve natuurbeschermingsinspanningen ondermijnt en dreigt miljoenen kleine boeren onterecht van de markt uit te sluiten. Het Coffee Canopy Partnership pakt dit direct aan door ’s werelds eerste uitgebreide, betrouwbare en openbaar toegankelijke kaart van koffielandschappen te creëren. Dit dient als een gedeeld publiek goed, waardoor de hele sector – van koffiebranders en overheden tot de boeren zelf – gezamenlijk ontbossing kan voorkomen, landschappen kan herstellen en een duurzame toekomst voor koffie kan verzekeren.”

Olivier Laboulle, Global Head of Coffee Sustainability and Social Impact bij Louis Dreyfus Company (LDC): “In een context van steeds grotere milieuproblemen is het Coffee Canopy Partnership een belangrijke stap richting duurzamere koffieproductie. Door de satellietbeelden en AI-expertise van Airbus te combineren met de inzichten en mogelijkheden van toonaangevende koffiebedrijven, kan deze samenwerking concrete voordelen op lange termijn opleveren voor zowel de boeren als het milieu. Als toonaangevende wereldwijde handelaar en verwerker van landbouwproducten, actief in de gehele koffiewaardeketen, zien we een sterke datafundament en samenwerking als essentiële voorwaarden voor duurzaamheid op grote schaal. We zijn er dan ook trots op om samen met gelijkgestemde partners dit initiatief te ondersteunen, dat volledig aansluit bij de eigen milieudoelstellingen van LDC.”

Marten Sievers, CEO EMEA van Neumann Kaffee Gruppe: “Dit partnerschap bewijst dat de koffiesector verder kan gaan dan gefragmenteerde inspanningen en iets echt gezamenlijks kan opbouwen. Door niet-competitief samen te werken, kunnen we evalueren wat op grote schaal werkt, bijsturen waar nodig en samen de lat hoger leggen. Als we ontbossingsvrije koffie willen, moeten we als sector leren, in plaats van te concurreren om oplossingen die de planeet dringend nodig heeft.”

Justin Archer, Hoofd Duurzaamheid bij Sucafina: “Het Coffee Canopy Project zal de koffie-industrie iets geven wat ze node miste: één betrouwbare bron van informatie over waar het risico op ontbossing reëel is. Het is ook een zeldzaam voorbeeld van het soort niet-competitieve samenwerking waar de duurzaamheid van de koffiesector meer van nodig heeft – kennis bundelen zodat we dubbele inspanningen kunnen voorkomen en collectieve middelen kunnen inzetten waar ze het meest nodig zijn voor de boeren en de integriteit van de toeleveringsketen op de lange termijn.”

Veronika Semelkova, Hoofd Duurzaamheid bij Sucden Coffee: “Het Canopy Project zet een nieuwe standaard voor hoe de EUDR (Europese Richtlijn inzake Ontbossing) kan worden geïmplementeerd op een manier die daadwerkelijk ontbossing aanpakt. Het toont ongekend leiderschap, ambitie en samenwerking in de pre-competitieve fase en levert een open-source, geharmoniseerde methodologie op waar de hele sector op kan voortbouwen.”

Joseph Larrose, Adjunct-directeur Duurzaamheid, Supply Chain, Innovatie & Communicatie bij Touton: “We zijn er trots op onze krachten te bundelen met onze branchegenoten en Airbus in het Coffee Canopy Partnership. Bij Touton geloven we dat vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid en innovatie essentieel zijn voor het creëren van een ontbossingsvrije koffiesector. Met sterke wortels in Oost-Afrika zien we het cruciale belang van een gemeenschappelijke, wetenschappelijk onderbouwde referentiekaart die wordt erkend door producenten, overheden en de industrie. Het versterkt de betrouwbaarheid van onze gegevens, ondersteunt de naleving en maakt effectieve collectieve actie in de praktijk mogelijk. Dit partnerschap