EU-klimaatvoorstellen vragen van Nederland grotere inspanningen en op onderdelen andere koers

In sommige sectoren vragen EU-voorstellen om koerswijziging

Het pakket lijkt slechts beperkt aan te sluiten bij de Nederlandse verduurzamingsstrategie voor de industrie. Waar Nederland via de afspraken in het Klimaatakkoord inzet op een tijdelijk belangrijke rol voor afvang en opslag van CO 2 en gebruik van blauwe waterstof, koerst de Commissie direct af op het klimaatneutrale einddoel via de verplichte inzet van een groot aandeel groene waterstof, en stevige algemene doelen voor hernieuwbare warmte en energiebesparing. Het voorstel dreigt daarmee de Nederlandse transitie tot 2030 duurder te maken en betekent tevens een risico voor het emissiereductietempo in de industrie, vanwege de benodigde doorlooptijd voor opschaling in productie- en transportcapaciteit van groene waterstof.

De gevraagde specifieke aandacht voor energie-armoede in het Europese klimaatbeleid betekent een nieuw element voor Nederland. Het gaat hier onder meer om het financieel ontlasten van burgers die moeite hebben om bij te dragen aan de kosten van de energietransitie. Denk aan huurders die hun energielasten zien stijgen zonder daar iets tegen te kunnen doen. Dit is een andere benadering dan de huidige Nederlandse inzet op woonlastenneutraliteit voor iedereen. Zo vraagt de Commissie prioriteit te geven aan woningverduurzaming bij deze energie-armen en stelt zij hiertoe voor lidstaten middelen beschikbaar uit een op te richten sociaal fonds. Nederland zal moeten kijken welke mogelijkheden het heeft om, aanvullend op het huidige inkomens- en sociale beleid, in het energiebeleid aandacht aan energie-armen te besteden.