Enschedese Bright Biomethane gaat Australië’s eerste Groen Gasinstallatie bouwen

Het Enschedese bedrijf Bright Biomethane gaat ‘down under’! Groen gas is een onmisbare en belangrijke vorm van schone energie in de wereldwijde duurzame energiemix. De technologie die Bright heeft ontwikkeld voor de productie van groen gas wordt wereldwijd erkend. Nu brengt Bright de technologie ook naar Australië. In samenwerking met het Australische bedrijf Eneraque gaat Bright het ‘Malabar Biomethane Project’ realiseren voor energiebedrijf Jemena op de afvalwaterzuiveringslocatie Sydney Malabar van Sydney Water. Het biogas uit slib zal worden gezuiverd tot groen gas voor distributie via het aardgasnet.

De installatie zal naar verwachting in 2022 gereed zijn en is naar verluidt de eerste in zijn soort op Australische bodem.

“Dit is een geweldige ontwikkeling van groen gasproductie en praktische toepassing in Australië en een erkenning van de groeiende wereldwijde aanwezigheid van Bright”, zegt Jeffrey Kruit, area sales engineer van Bright en voegt toe: “De Australische partijen hebben pre-Corona een soortgelijke istallatie van ons in Nederland bezocht. We zijn er trots op dat we onze Nederlandse biogasopwerkingstechnologie nu naar Australië kunnen brengen in een uitstekende samenwerking met Eneraque”.

Eneraque, met het hoofdkantoor in Australië, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van waterzuiverings- en energiesystemen. “Het is uitstekend hoe dit project tot stand is gekomen. We kijken uit naar toekomstige projecten met Bright en naar de groei van groen gasproductie in het hele land”, aldus Jeremy Pringle, directeur van Eneraque.

Schone energie uit slib

Met een capaciteit van 1.100 Nm3 per uur ingaand biogas, wordt het systeem gerekend tot de PurePac Grand in Bright’s modulaire reeks aan biogasopwerkers. Het Australische project zal het ruwe biogas opwaarderen van het anaerobe vergistingsproces van slip in de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Sydney, die wordt beschouwd als de grootste van Australië. Groen gas is het eindproduct: een hernieuwbaar gas dat voldoet aan specificities van aardgas, waardoor het via het (bestaande) gasnetwerk van Jemena zal worden gedistribueerd naar duizenden woningen en bedrijven in Sydney voor warm water en om te kunnen koken en verwarmen.

Dit project is opgestart door Jemena en Sydney Water met de steun van ARENA (Australian Renewable Energy Agency) en zal worden gerealiseerd door Bright Biomethane in samenwerking met Eneraque.