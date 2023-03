Hamilton bright neemt voor haar partner Bierbrouwerij AB InBev 14 gloednieuwe VW ID. Buzz bestelbussen in gebruik. Hamilton bright is hiermee een van de eerste bedrijven in Nederland die met de gloednieuwe VW ID. Buzz de weg op gaat. De bestelbussen worden exclusief ingezet voor Bierbrouwerij AB InBev, waarmee de medewerkers van hamilton bright voor AB InBev supermarkten in Nederland bezoeken. Bierbrouwerij AB InBev en hamilton bright zijn jarenlang partners, waarbij hamilton bright de brouwer ondersteunt met het zorgen voor een optimale serviceverlening richting supermarkten, zoals schap optimalisatie en opbouw van displays.

Rein Jacobi, wagenparkbeheerder hamilton bright: “Bij hamilton bright zijn we al een aantal jaren bezig met het verduurzamen van ons wagenpark, maar elektrische bestelbussen lieten nog op zich wachten. Toen we hoorden dat de VW ID. Buzz op de markt kwam, zijn we met FrieslandLease en Autoland van den Brug in gesprek gegaan. We kregen de mogelijkheid om een van de eerste bedrijven in Nederland 32 VW ID. Buzz bestelbussen in ons wagenpark op te nemen. Veertien daarvan zijn voor de werkzaamheden die we doen voor Bierbrouwerij AB InBev. Een geweldige stap in onze sustainability doelstellingen en die van onze klanten.”

Jasper Kessels, Directeur Retail bij Bierbrouwerij AB InBev: “We zijn erg trots om met onze partner hamilton bright een grote stap te zetten als het gaat om elektrisch vervoer. Zo kunnen we onze service en dienstverlening richting alle supermarkten op een nog duurzamere manier uitvoeren. Met de inzet van 14 gloednieuwe VW ID. Buzz bestelbussen laten we zien voorop te willen lopen met onze duurzaamheidsambitie. Bovendien zien de bussen er met onze merkuitstraling erg strak uit. Als brouwer zijn we ambitieus in alles wat we doen. Zo ook als het gaat om toewerken naar ‘net zero’ CO2-uitstoot. Onze ambitie is om onze vijf grootste brouwerijen in Europa al in 2028 naar ‘Net Zero’ te brengen en onze Nederlandse brouwerijen al in 2023. Dit als stap op weg richting onze ambitie om wereldwijd in 2040 in de gehele waardeketen ‘Net Zero’ te realiseren. Groene logistiek is hierbinnen een belangrijke pijler. Zo rijden we in Nederland inmiddels met vier elektrische vrachtwagens, waarvan we onlangs onze eerste 100% elektrische vrachtwagen voor zwaar transport in gebruik hebben genomen.”