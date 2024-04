ENGIE kondigt vandaag de overname aan van twee groen gasinstallaties in Nederland. De locaties in Hardenberg en Alkmaar hebben een maximale jaarlijkse productiecapaciteit van respectievelijk 90 GWh en 47 GWh. Deze strategische overnames zijn een belangrijke mijlpaal. Het zijn ENGIE’s eerste productie-installaties voor groen gas in Nederland. De overnames versterken de positie van de energieleverancier als leider in de Europese productie en levering van groen gas.

Voor ENGIE vertegenwoordigen de overnames een belangrijke stap in het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen. De energieleverancier wil niet alleen wereldwijd volledig CO₂-neutraal zijn in 2045, maar ook een leidende rol pakken in de Nederlandse energietransitie. Binnen deze ambitie speelt groen gas een belangrijke rol. Tegen 2030 wil ENGIE 200 miljoen m³ groen gas produceren in Nederland. Ter vergelijking: in 2022 werd in heel Nederland zo’n 230 miljoen m³ geproduceerd.

Met deze overnames loopt ENGIE bovendien voor op aankomende wet- en regelgeving. In 2026 wordt namelijk een bijmengverplichting van kracht, die ervoor moet zorgen dat in 2030 ongeveer 1,1 miljard m³ groen gas wordt bijgemengd in het Nederlandse aardgasnet.

Circulair alternatief voor aardgas

Biomethaan, in de volksmond groen gas genoemd, wordt geproduceerd door middel van vergisting, een biologisch proces. Na zuivering heeft groen gas dezelfde eigenschappen als aardgas. Groen gas kan aardgas dus één op één vervangen, waardoor er geen aanpassingen nodig zijn aan de bestaande gasinfrastructuur. Ook voor bedrijven zal een overstap van aardgas op groen gas geen impact hebben op de bedrijfsvoering. En omdat groen gas lokaal wordt geproduceerd met biologische reststromen en mest, is deze duurzame brandstof circulair en draagt groen gas bij aan de leveringszekerheid. ENGIE ziet groen gas daarom als een belangrijk onderdeel van een duurzame energiemix.

“Groen gas is een schone brandstof die op veilige wijze kan worden geproduceerd. Toch staat groen gas nog altijd in de schaduw van andere duurzame energiebronnen”, zegt Wim Kuster, Directeur Renewable Gases Nederland. “ENGIE gelooft dat alle routes richting verduurzaming moeten worden bewandeld. Daarom blijven we fors investeren om de productie van groen gas op te schalen, zowel in Nederland als in Europa. Deze opschaling is binnen afzienbare tijd haalbaar: er zijn voldoende biologische reststromen beschikbaar en er zijn geen aanpassingen nodig aan de Nederlandse gasinfrastructuur.”

De twee installaties in Alkmaar en Hardenberg zijn voor ENGIE de eerste in Nederland. In Frankrijk is ENGIE al marktleider in de productie van groen gas, met een productiecapaciteit van 0,7 TWh. Met de overnames in Nederland en twee recente overnames in het Verenigd Koninkrijk, komt de totale productiecapaciteit van ENGIE van groen gas in Europa op 1,1 TWh. ENGIE’s ambitie is om de Europese productiecapaciteit op te schalen tot 10 TWh in 2030.

Foto: Groen gasinstallatie, locatie Hardenberg