Bright Renewables en HyGear , beide onderdeel van de HoSt Group , gaan samen met de Universiteit Twente het eerste E-Methanol systeem in de Benelux bouwen. Hun gezamenlijke project, “Towards Acceleration and Demonstration of E-Methanol” (TANDEM), ontvangt in totaal bijna €4 miljoen subsidie, waarmee de helft van de totale investering van €8 miljoen is gedekt. Het project richt zich op de ontwikkeling van technologie voor de productie van E-Methanol, een duurzaam brandstofalternatief voor conventionele brandstoffen voor zwaar transport, waaronder schepen en de luchtvaart. Het project duurt in totaal vier jaar en moet in het derde kwartaal van 2025 de eerste partij hernieuwbare methanol produceren.

Consortium & financiëring

In dit consortium ontwikkelt Bright Renewables (Enschede) de methanolreactortechnologie, HyGear (Arnhem) levert een 1.25MW elektrolyser met polymeer elektrolyt membraan (PEM) technologie voor het benodigde waterstof en de Universiteit Twente (Enschede) doet onderzoek naar warmtewisseling, essentieel voor het proces, en de meest optimale manier om het project op te schalen met behulp van een ‘twin-test reactor’. Van de totale subsidie van € 4 miljoen is €600.000 specifiek toegewezen aan het onderzoek van de universiteit.

Martin Bos is R&D Manager bij HoSt Group, het moederbedrijf van Bright Renewables en HyGear, en legt het innovatieve karakter van dit project uit: “De subsidie is toegekend vanwege ons innovatieve ontwerp dat zich richt op procesintensivering. We hebben een technologie ontworpen die minder materialen gebruikt en werkt bij lagere temperaturen en drukken dan bestaande technologieën, wat resulteert in een lager energieverbruik en een lagere total cost of ownership”.

De totale financiering van het project komt uit een GroenVermogenNL subsidie, ondersteund door het Nationaal Groeifonds . Alle tussenstappen en benodigde technologieën worden in eigen huis ontwikkeld in nauwe samenwerking met de universiteit om de hoek.

Netcongestie effectief voorkomen

Het systeem met een capaciteit van 500 ton per jaar E-methanol van AA-kwaliteitsklasse wordt gebouwd op het terrein van HyGear in Arnhem, Nederland. Hier zal worden gebruikgemaakt van afgevangen CO2 en elektriciteit uit ongesubsidieerde zonne- en windenergie die in Nederland wordt geproduceerd. Dit e-methanol systeem is voor kleinschalig gebruik en kan worden opgezet in de buurt van lokale zonne- of windmolenparken. Het kan direct gebruik maken van duurzame elektriciteit, wat helpt om congestieproblemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Jaarlijks kan het systeem genoeg duurzame brandstof produceren voor een groot binnenschip om 30.000 km af te leggen met 10.000 containers.

Wim Brilman, hoogleraar aan de Universiteit Twente, over het belang van dynamische werking: “We willen onderzoeken hoe voorspelbaar de reactor presteert onder de wisselende beschikbaarheid van duurzame energie. De mogelijkheid om overtollige duurzame elektriciteit op te slaan in de vorm van methanol, helpt bij het minimaliseren van netwerkcongestie, maximaliseert het potentieel van zonne- en windmolenparken en levert een CO2 neutrale brandstof.”

CO2-neutrale brandstof

Methanol, de eenvoudigste vorm van alcohol, wordt geproduceerd door waterstof te combineren met koolstofdioxide (CO2) of koolstofmonoxide (CO) in een reactor, ook wel bekend als methanolsynthese. Als vloeistof bij kamertemperatuur en -druk dient het als een efficiënte energiedrager of opslagmedium. In dit E-methanol systeem zal de CO2 afkomstig zijn van biogene CO2, opgevangen uit biogasinstallaties of biomassa- of afvalgestookte ketelcentrales, met (groene) waterstof geleverd door elektrolyse.

Dit systeem is ontworpen voor decentrale werking en produceert CO2-neutrale methanol op basis van biogene CO2. Nu de wet- en regelgeving het afvangen van CO2 steeds meer ondersteunt om nationale doelen te bereiken, wordt er een impuls gegeven aan deze duurzame praktijken. Naar verwachting zal er in 2030 alleen al in Nederland 2,1 Megaton biogene CO2 beschikbaar zijn voor gebruik. Daarnaast zorgt de decentralisatie van de productie direct bij de eindgebruiker voor minder transport, wat de efficiëntie en duurzaamheid van het systeem verder verbetert.