ENOUGH start bouw ’s werelds grootste fabriek voor gefermenteerde eiwitten in Nederland

Voedingstechnologiebedrijf ENOUGH (voorheen 3F BIO) kondigt de start aan van de bouw van zijn eerste eiwitfabriek in zijn soort, bedoeld als de grootste nieuwe niet-dierlijke eiwitboerderij die in 2022 wereldwijd zal worden gebouwd. De fabriek zal in 2022 operationeel zijn met de eerste capaciteit om 10.000 ton per jaar te produceren, het equivalent van meer dan 5 koeien eiwit per uur. De faciliteit van 15.000 vierkante meter (160.000 vierkante voet) bevindt zich naast de Cargill-faciliteit in Sas van Gent in Nederland. De locatie en samenwerking met Cargill zal zorgen voor de meest efficiënte voerbron, evenals de ondersteuning van zero-waste voordelen van ENOUGH’s product. De investering zorgt in eerste instantie voor 25 nieuwe banen en dit zal verdubbelen met plannen voor meer dan 50.000 ton capaciteit tegen 2027.

ENOUGH produceren ABUNDA® mycoproteïne, fermenterende schimmels met behulp van hernieuwbare grondstoffen om de meest duurzame bron van voedselproteïne te maken. Het gebruik van fermentatie om aan de toekomstige behoefte aan voedseleiwitten te voldoen, wordt algemeen erkend als de meest effectieve oplossing om een ​​groeiende planeet te voeden.

De nieuwe faciliteit is een van de 11 vlaggenschipprojecten die steun krijgen van de circulaire Bio Based Europe Joint Undertaking, bijdragen aan het verbeteren van duurzaamheid en het creëren van nieuwe biogebaseerde banen en producten. De vlaggenschipfaciliteit heeft een financiering van € 16,9 miljoen ontvangen als onderdeel van het project Plenitude, waarbij partners uit de volledige waardeketen zijn betrokken. ENOUGH’s proces is gemakkelijk schaalbaar om lokaal geteelde grondstoffen te gebruiken en met plannen om verder te reiken dan Europa, streeft ENOUGH naar een groei van meer dan een miljoen ton in 2032. Dit komt overeen met het vervangen van 5 miljoen koeien, meer dan 1,2 miljard kippen, waardoor meer dan 6 miljoen ton CO2-uitstoot of het equivalent van het planten van >30 miljoen bomen.

Jim Laird, CEO van ENOUGH zei: “De vraag naar niet-dierlijke eiwitten zal naar verwachting de komende 5.000 dagen groeien met 15.000 ton per dag. ENOUGH gebruikt technologie die tegenwoordig schaalbaar is om bij te dragen aan deze eiwittransitie en om samen te werken met klanten die onze honger en passie delen voor heerlijk smakende producten die net zo goed smaken als en niet meer kosten dan het dierlijke alternatief. We zijn buitengewoon bevoorrecht om de steun te hebben van de Bio-Based Industries Joint Undertaking en de kracht van een aantal geweldige samenwerkingspartners in Project Plenitude om dit te helpen aanpakken.”

Philippe Mengal, uitvoerend directeur van BBI JU, zei: “Het Plenitude-project pakt enkele van de fundamentele uitdagingen van onze tijd aan die worden aangepakt door de Europese Green Deal, met name die met betrekking tot klimaatmitigatie en voedselzekerheid. De focus van het project op duurzame productie van alternatieve eiwitten houdt een belangrijke belofte in om de CO2-uitstoot te verminderen en te helpen bij het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. Bovendien zal Plenitude de groei van de Europese biogebaseerde industrieën ondersteunen en lokale economieën stimuleren door extra particuliere investeringen aan te trekken en duizenden banen te genereren in plattelandsgebieden.”

Franck Monmont, Managing Director voor Cargill’s Starches, Sweeteners and Texturizers-activiteiten in Europa, voegde toe: “Omdat de wereldwijde vraag naar eiwitten blijft stijgen, dient deze samenwerking met ENOUGH als een nieuwe manier om onze missie te helpen realiseren om de wereld te voeden op een veilige, verantwoorde en duurzame manier. Bij Cargill doen we er alles aan om alternatieve en traditionele eiwitbronnen op tafel te leggen. We zien ENOUGH’s mycoproteïne als een waardevolle en duurzame alternatieve eiwitbron en kijken uit naar onze samenwerking in de komende jaren.”

VERANDEREN WAT WE ETEN … NIET DE MANIER WAAROP WIJ ETEN

Het produceren van grote hoeveelheden gezonde en duurzame eiwitten is een van de meest urgente mondiale prioriteiten. ENOUGH pakt dit aan door ABUNDA-mycoproteïne te kweken, een bestaand bevoordeeld ingrediënt met een gevestigde marktrol, duurzamer en tegen lagere kosten dan andere eiwitopties.

Als duurzaam bedrijf in voedselingrediënten, opgericht in Glasgow, kijkt ENOUGH ernaar uit om deel te nemen aan COP26 in november van dit jaar, waar het de verdiensten van een grootschalige, impactvolle oplossing zal benadrukken als onderdeel van de geaccepteerde behoefte aan een eiwittransitie.