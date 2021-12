Emissies van de 20 grootste vlees- en zuivelbedrijven van Europa overtreffen die van Nederland

De uitstoot van Europa’s 20 grootste vlees- en zuivelbedrijven – waaronder Danish Crown, Nestlé, Danone, Tönnies, FrieslandCampina en Coren – overtreft landen als Nederland en Denemarken, maar slechts drie bedrijven hebben toegezegd hun totale uitstoot van vee te verminderen, onthult nieuw onderzoek van The Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) vandaag. Het rapport wordt gelanceerd voorafgaand aan de mededeling van de Europese Commissie over “duurzame koolstofcycli”, die in de week van 13 december zal verschijnen. publieke middelen om onverklaarbare vrijwillige koolstofmarkten te ondersteunen. De Commissie is ook van plan de productie van biogas uit mest uit te breiden via de richtlijn hernieuwbare energie.

Emissies onmogelijk Europa: hoe Europa’s grote vlees en zuivel de planeet opwarmen, berekent dat de uitstoot van de 35 grootste vlees- en zuivelbedrijven gelijk is aan bijna 7% van de totale uitstoot van de EU in 2018. Het onthult:

De 20 grootste vlees- en zuivelbedrijven produceren bijna een derde (131%) meer uitstoot van broeikasgassen dan Nederland, de 6e economie van Europa en bijna vijf keer zoveel als Denemarken (492%).

De gecombineerde uitstoot van de 20 grootste bedrijven is gelijk aan bijna alle uitstoot van de Italiaanse oliegigant Eni, en is gelijk aan 60% van de uitstoot van het Franse fossiele brandstofbedrijf Total.

Zeven van de tien bedrijven die in de loop van de tijd werden gevolgd, zagen hun klimaatvoetafdruk tussen 2016 en 2018 groeien. De uitstoot van de Ierse rundvleesproducent ABP steeg met 45% en het Duitse Tönnies, dat aan Aldi levert, met 30%.

Shefali Sharma, Europees directeur van IATP, zei: “De klimaatvoetafdruk van de grote vlees- en zuivelbedrijven in Europa wedijvert met de fossiele brandstofreuzen, maar ze blijven ongestraft opereren. Het handjevol bedrijven dat klimaatplannen heeft, vertrouwt op boekhoudtrucs, greenwash en dubieuze compensaties om af te leiden van de fundamentele veranderingen die nodig zijn om de uitstoot te verminderen, terwijl ze veel van de kosten en risico’s afwentelen op boeren in hun toeleveringsketens.”

Analyse van de klimaatdoelstellingen en plannen van de 20 grootste bedrijven bracht zes belangrijke benaderingen aan het licht – geen ervan omvat een verschuiving naar agro-ecologische landbouw of de productie van minder en beter vlees en zuivel, die het grootste potentieel bieden om de uitstoot te verminderen.

Compensatie van emissies : Bedrijven zoals Danone en Arla, die Castello-kaas produceren, zijn van plan hun emissies te compenseren door praktijken die koolstof voor altijd vastzetten in de bodem. Koolstof komt snel vrij bij verstoring van de bodem of door overstromingen, droogte en brand. Veel bedrijven, waaronder Nestlé, Danish Crown en de Nederlandse vleesverwerker Vion, zijn van plan om een ​​deel van hun uitstoot te compenseren door dierlijke mest om te zetten in zogenaamd 'biogas'.

Greenwash : Veel bedrijven beweren de uitstoot te verminderen door slecht gedefinieerde "regeneratieve landbouwpraktijken", die beweren gezondere bodems te creëren. Bedrijven investeren relatief weinig in deze praktijken en leggen het grootste deel van de kosten en risico's af op de boeren. De financiering van Danone voor regeneratieve landbouw bedraagt ​​slechts één dag van zijn jaarlijkse omzet, terwijl die van Nestlé gelijk was aan 1,8% van zijn omzet in 2018.

Onbewezen technische oplossingen: Vrijwel alle bedrijven die klimaatplannen hebben, waaronder Danish Crown en het Ierse Dawn Meats, dat aan McDonald's levert, zijn van plan om diervoedersupplementen te gebruiken om de methaanemissies van koeienboeren te verminderen, ondanks onzekerheid over de effectiviteit ervan. Een Brits/Zwitsers bedrijf, Mootral, biedt al "koeienkredieten" aan om de uitstoot van luchtvaartmaatschappijen te compenseren.

De veehouderij is verantwoordelijk voor 17% van de uitstoot in Europa en is tussen 2007 en 2018 met 6% gestegen. Tien landen – Duitsland, Frankrijk, Spanje, Polen, Italië, Nederland, Denemarken, Ierland, België en het VK – produceren het grootste deel van het vlees van Europa en zuivel. De uitvoer van rundvlees en varkensvlees is tussen 2005 en 2018 met meer dan 10% gestegen en pluimvee met 38%, wat heeft geleid tot een gestage toename van de vlees- en zuivelproductie en -uitstoot.

Uit het rapport bleek ook dat de vijf grootste pluimveebedrijven van Europa, waaronder de 2 Sisters Food Group met het hoofdkantoor in het VK, die eigenaar is van Bernard Matthews, er niet in zijn geslaagd klimaatdoelen te stellen, ondanks het feit dat ze grote consumenten van diervoeder zijn. Voer is een belangrijke bron van emissies door de veehouderij, deels omdat de productie ervan verband houdt met ontbossing.

“De Europese Commissie zal grote vlees- en zuivelbedrijven een vroeg kerstcadeau geven als ze haar gewicht — en het geld van de belastingbetaler — achter twijfelachtige koolstofcompensaties in de bodem gooit en biogas uit industriële veehouderijen blijft promoten als een duurzame brandstof. De Commissie moet stoppen met het financieren van industriële landbouw en de overgang naar duurzame agro-ecologische landbouwpraktijken op basis van minder en beter vlees ondersteunen. Het moet ook regels invoeren om de plattelandseconomieën nieuw leven in te blazen en fatsoenlijk werk te bieden in de voedselsector”, voegde Sharma eraan toe.

Andoni Garcia Arriola, een boer in Baskenland en Europees coördinator van Via Campesina: “Om de landbouwsector te laten deelnemen aan de matiging van de klimaatverandering, hebben we concrete steun nodig voor de activiteiten van kleine en middelgrote boerderijen, actie om meer mensen aan te moedigen — vooral jonge mensen — om te gaan boeren en meer steun voor een agro-ecologische benadering van landbouw. ​​De stimulansen die aan de landbouwindustrie worden gegeven, zijn contraproductief voor de klimaatnoodsituatie waarin we ons bevinden.”