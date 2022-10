Iedereen kent de beelden van vervuilde oceanen en we voelen allemaal de urgentie om dit probleem aan te pakken. Maar waar te beginnen? elho helpt ons een handje. Het duurzame bloempottenmerk verwerkt gebruikte visnetten en touwen tot unieke potten in The Ocean Collection en voorkomt zo dat dit materiaal in de oceaan blijft.

Van maritiem afval tot bloempot

Meer dan 75% van het plastic uit de Stille Oceaan bestaat uit maritiem afval zoals oude visnetten en touwen*. Om te voorkomen dat dit afval in de oceaan blijft is elho een samenwerking aangegaan met cleantechbedrijf PLASTIX. Dit Deense recyclebedrijf spoort vissers in heel Noord-Europa aan om maritiem afval (gratis) in te leveren. Middels een uniek mechanisme wordt het afval vervolgens omgezet in herbruikbare grondstoffen zoals plastic korrels. The Ocean Collection is gemaakt met dit gerecycled plastic. Zo helpen we samen oceaanvervuiling te voorkomen en krijg jij de kans om je huis op een duurzame manier te verrijken met de natuur.

Marmerpatroon met uniek karakter

Met de nieuwe Ocean potten, in de kleuren Pacific green en Atlantic blue, haal je de zee letterlijk in huis. Doordat het maritiem afval uit allerlei kleuren bestaat, krijgt elke pot zijn eigen unieke golvende marmerpatroon. Geef extra karakter aan je interieur door de verschillende formaten (14, 16, 18 en 22 cm) en kleuren van de potten te combineren.

elho maakt vergroenen makkelijk

Heb je geen groene vingers? Geen paniek! elho maakt vergroenen gemakkelijk met de ‘self watering inserts’ die je in de 18 en 22 cm potten kunt plaatsen. Zo krijgen jouw planten de juiste hoeveelheid water op het juiste moment. Daarnaast is de collectie geproduceerd op een 100% duurzame manier met behulp van windenergie, goed voor de oceaan en de natuur!

Groen, groener, groenst!

Al meer dan 57 jaar brengt het Nederlandse familiebedrijf elho natuur in het dagelijks leven van de mensen met zijn collectie bloempotten gemaakt van gerecycled plastic. Als B Corp en marktleider in Europa is elho koploper op het gebied van innovatie en duurzaamheid in de markt van kunststof potterie. Zo kwam elho eerder al met de Groenste Grachten Pot gemaakt van plastic doppen uit de Amsterdamse grachten. In tegenstelling tot de limited edition Groenste Grachten Pot krijgt The Ocean Collection een vaste plek in het assortiment.

Over The Ocean Collection

De bloempotten zijn verkrijgbaar in vier verschillende maten (14, 16, 18 en 22 cm), vanaf € 6,49. Benieuwd waar je The Ocean Collection kunt kopen? Kijk op elho.com/nl/collectie/the-ocean-collection/