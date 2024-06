elho, de innovator op het gebied van duurzame design bloempotten, plantenbakken en accessoires, lanceert als eerste leverancier in de Europese sector het eco paspoort. Dit initiatief voelt voor elho als een logische stap op de duurzame route, die het familiebedrijf al vanaf dag één bewandeld. Het elho eco paspoort geeft je op een eerlijke en duidelijke manier inzicht in de milieuvriendelijkheid van elk product, met speciale aandacht voor de CO2-uitstoot.

De klant op weg helpen een bewust keuze te maken in de duurzaamheidsreis

Transparantie en verantwoordelijkheid zijn diepgeworteld in het DNA van elho, net als duurzaamheid. De consument op weg helpen om een zo bewust mogelijke keuze te maken voelt als een logische stap in de duurzaamheidsreis. In het eco paspoort staat informatie over energieverbruik, materialen, certificering, garantie en de CO2-uitstoot. elho is de eerste bloempottenleverancier in Europa die transparante inzichten over CO2 deelt, waardoor het familiebedrijf wederom voorop loopt in de markt.

Melanie Meskers, CCO elho: “Veel consumenten willen wel hun CO2-uitstoot verminderen, maar missen vaak duidelijke informatie om een weloverwogen beslissing te nemen. Vanaf nu staat die informatie in het elho eco paspoort, op de elho website. Door transparantie en inzicht te bieden in de milieu-impact van elk product, wil elho niet alleen de consument op weg helpen, maar ook andere bedrijven in de sector inspireren om duurzaamheid voorop te stellen.”

Volgende bestemming

elho heeft een ambitieus klimaatdoel: net zero CO2-uitstoot in 2025. Om deze doelstelling te bereiken, meet en berekent sinds 2016 de Climate Neutral Group voor zowel scope 1, 2 als 3 de CO2-uitstoot van elho. De afgelopen zes jaar heeft dit een positief resultaat laten zien: een reductie van 50%, per product. Daar is elho uiteraard trots op. De gemiddelde CO2-uitstoot van een elho pot van 100% gerecycled plastic is nu 2,5 keer lager dan die van een niet-duurzame plastic pot, en zelfs zes keer lager dan die van een keramische bloempot.