Elektrisch vliegen neemt vlucht in Nederland

Waar moet je rekening mee houden bij elektrisch vliegen? Koninklijke NLR heeft sinds kort een tweepersoons elektrisch aangedreven onderzoeksvliegtuig. Het is nu tijd om vlieguren te maken en meer ervaring op te doen. Het toestel zal een aantal vluchten door Nederland maken met tussenstops op verschillende vliegvelden. Dat levert onder meer op Schiphol een primeur op: het eerste elektrische vliegtuig dat er landt en na opladen weer vertrekt voor een volgende bestemming.

Innovaties zijn essentieel voor een klimaatneutrale luchtvaart. Daarbij gebeuren ook belangrijke ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vliegen. Voor NLR een reden om – in samenwerking met PwC en Platform Duurzaam Vliegen – hierover meer kennis en ervaring op te bouwen, en te ondervinden welke uitdagingen er liggen om elektrisch vliegen in de praktijk toe te passen. Dat gaan we nu doen tijdens het project ‘Elektrisch Vliegen Rondje NL’ in de periode van 23 augustus tot 3 september. Met een tweepersoons elektrisch aangedreven vliegtuig, de Pipistrel Velis Electro, voeren we meerdere vluchten uit. Daarbij zal het toestel op verschillende vliegvelden landen en opstijgen in de regio’s Midden-, Zuid-, Noord-, West- en Oost-Nederland.

Tijdens dit ‘’rondje Nederland’’ bezoeken we in samenwerking met diverse vliegvelden verschillende initiatieven, projecten en activiteiten op het gebied van elektrisch en hybride vliegen. Dit met het oog op het verduurzamen van de luchtvaart.

De 12 vliegvelden die het onderzoeksvliegtuig van NLR tijdens het “rondje Nederland” zal bezoeken.

Living Lab Electric Flight

In het najaar van 2020 heeft NLR een elektrisch aangedreven propellervliegtuig in ontvangst genomen. De thuisbasis van deze Pipistrel Velis Electro van NLR is Rotterdam The Hague Airport (RTHA). NLR gebruikt de PH-NLX – het registratienummer van het onderzoeksvliegtuig – voor verschillende doeleinden; waaronder meer kennis en ervaring opdoen met elektrisch vliegen. Al meer dan 100 jaar is er wereldwijd kennis opgebouwd over gemotoriseerd vliegen, maar vliegen “op batterijen” door commerciële partijen is relatief nieuw. Daarbij is het tot op heden alleen nog maar mogelijk voor kleine vliegtuigen. Batterijen zijn relatief zwaar en leveren simpelweg nog niet voldoende energie voor commerciële vliegtuigen om langere afstanden af te leggen. Om de sprong te kunnen maken naar grotere toestellen dienen we meer inzicht te krijgen in alle facetten die bij elektrisch vliegen komen kijken, zowel in de lucht als op de grond.

Koninklijke NLR streeft naar synergie in het onderzoek naar elektrisch vliegen. Met de oprichting van een onderzoeksfaciliteit wil NLR samen met andere relevante partijen kennis en ervaringen op het gebied van duurzaamheid op een laagdrempelige wijze uitwisselen. Hiervoor is het onderzoeksplatform ‘Living Lab Electric Flight’ (LLEF) opgericht.

LLEF is een virtueel kenniscentrum met gezamenlijke onderzoeksprojecten waarbij technologie uitgeprobeerd en gedemonstreerd kan worden op een zogenoemd testplatform. Dit platform omvat niet alleen de Pipistrel Velis Electro van NLR, maar het betreft ook het gebruik van testfaciliteiten, windtunnels en alles ertussen in.