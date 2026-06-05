In de TU Delft Dream Hall gaat het nieuwe Albatross team werken aan een nieuwe manier van vliegen: elektrisch, autonoom, toegankelijk voor iedereen en rechtstreeks vanaf een gewone parkeerplaats. Het doel is om de technische haalbaarheid aan te tonen en om wetenschappelijke inzichten sneller om te zetten in echte innovaties.

“Iedereen heeft de droom om zelf te kunnen vliegen, die willen wij dichterbij halen”, zegt technisch manager van Albatross Noam Hendriks. Vanaf het academisch jaar 2026-2027 krijgt die ambitie vorm in Dream Team Albatross, dat onlangs officieel werd toegelaten tot de Dream Hall.

Het team ontwikkelt een tweepersoons elektrisch vliegtuig dat verticaal kan opstijgen en landen en volledig autonoom vliegt. Daarmee willen de studenten een alternatief bieden voor autoritten en regionale treinreizen. Autonomie is essentieel, omdat reizigers dan geen vliegbrevet nodig hebben en er geen piloot hoeft te worden betaald.

Maatschappelijke uitdaging

Teammanager Philip Benschop ziet hierin een kans voor Europa. Hij stelt dat de auto-industrie terrein verliest en dat dit het moment is om in te stappen in een toekomst waarin elektrisch en autonoom vliegen een belangrijke rol speelt.

De maatschappelijke uitdagingen zijn groot. Philip benadrukt dat regelgeving en certificering nog niet zijn ingericht op autonome luchtvaart, zeker niet vanaf gewone parkeerplaatsen. “We weten dat je niet zomaar kunt vliegen zonder brevet, dat certificering van autonome vliegtuigen tijd kost en dat het mobiliteitssysteem er nog niet klaar voor is. Maar stap één is aantonen dat het technisch en veilig kan. Daarna kun je regelgeving aanpassen. Eerst gebruik je het toestel vanaf luchthavens, daarna autonoom met toezicht van een piloot, en zo ontstaat een pad naar volledig autonoom vervoer.”

Philip wijst ook op de bredere impact. Minder verkeer op de weg betekent minder behoefte aan nieuwe wegen, bruggen en viaducten en dus minder verstoring van ecosystemen.

Technisch haalbaar

Technisch ziet Noam vooral kansen. “Autonoom vliegen is minder complex dan autonoom rijden, omdat er geen fietsers of voetgangers zijn en omdat er veel meer ruimte is. Grote commerciële vliegtuigen kunnen nu al bijna alles autonoom en de piloot houdt vooral toezicht.”

Ook het energieverbruik is gunstig. “Per kilometer gebruiken we ongeveer evenveel energie als een elektrische auto.” Op basis van de huidige batterijtechnologie heeft het team een tweezitter gemodelleerd met een bereik van ongeveer 175 kilometer. Daarmee kun je in vijftig minuten van Amsterdam naar Brussel reizen, ruim twee keer zo snel als met de hogesnelheidstrein.

Planning

Het ontwerp is een blended wing body waarbij de cockpit is geïntegreerd in één grote vleugel. Vier propellers zorgen voor lift in horizontale vlucht en kunnen negentig graden draaien om verticaal te kunnen opstijgen en landen. Het team heeft al een 3D-geprint schaalmodel met werkende componenten gebouwd. Volgend jaar volgt een prototype op 40 procent schaal met een spanwijdte van 2,6 meter. Over drie jaar moet een eenpersoonsversie vliegen, waarna wordt doorontwikkeld naar een tweezitter op ware grootte.

“Laten zien dat het kan en de toekomst dichterbij durven halen is de eerste stap naar systeemverandering in de mobiliteit”, zegt Philip.

Technisch manager Noam (links) en team manager Philip van Albatross Delft.