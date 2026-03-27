De Nederlandse-Duitse elektrische vliegtuigbouwer VÆRIDION heeft eerder deze maand officieel zijn eerste productiehangar en testfaciliteit geopend op de luchthaven Oberpfaffenhofen (EDMO). Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de volgende groeifase van het bedrijf. Met de nieuwe locatie stapt VÆRIDION over van de R&D-fase naar de productie en industrialisatie van de cruciale technologieën achter de volledig elektrische Microliner. De faciliteit legt de basis voor de eerste vlucht van het vliegtuig en toekomstige serieproductie.

De hangar is strategisch gelegen op de luchthaven Oberpfaffenhofen, een van de belangrijkste luchtvaartcentra van Duitsland en een van de weinige locaties in Duitsland waar experimentele vluchtproeven mogelijk zijn. Dit maakt een nauwe integratie met de vliegoperaties, testinfrastructuur en industriële partners mogelijk. Hierdoor is VÆRIDION ideaal gepositioneerd om zijn technologie op te schalen van laboratoriumontwikkeling naar gecertificeerde, vliegklare systemen. De locatie biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor samenwerking binnen het lokale luchtvaartcluster en versterkt de banden tussen de industrie, onderzoekers en regelgevende instanties.

De openingsceremonie bracht vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en het luchtvaartecosysteem samen met de partners en het team van VÆRIDION. De faciliteit werd ingehuldigd door dr. Florian Herrmann, hoofd van de Beierse staatskanselarij en staatssecretaris voor federale en mediazaken, die het belang benadrukte van het opschalen van innovatieve bedrijven en het versterken van de rol van Beieren als centrum voor baanbrekende technologieën en innovatie in de lucht- en ruimtevaart.

“De opening van de nieuwe productie- en testhangar van VÆRIDION in Oberpfaffenhofen is een sterk signaal voor Beieren als innovatiecentrum. Met zijn batterij-elektrische regionale vliegtuig, de ‘Microliner’, speelt het bedrijf een cruciale rol in de ontwikkeling van emissievrije luchtvaart en toont het het enorme potentieel van Beierse hightech startups aan,” aldus dr. Florian Herrmann, hoofd van de Beierse staatskanselarij en staatssecretaris voor federale en mediazaken. “In de deelstaat Beieren zijn zo’n 550 bedrijven en 65.000 werknemers actief in de lucht- en ruimtevaartsector. Tegelijkertijd bouwen we aan de Technische Universiteit München de grootste faculteit voor lucht- en ruimtevaart van Europa. Via de Hightech Agenda Beieren investeren we in totaal € 7 miljard in onderzoek en wetenschap, waarmee we de best mogelijke omstandigheden creëren voor toekomstgerichte, baanbrekende projecten. Dit zijn precies de ideeën en bedrijven die we nodig hebben om mobiliteit duurzamer te maken en aan de voorhoede van de wereldwijde technologische ontwikkeling te blijven. VÆRIDION is een belangrijk onderdeel van het Beierse lucht- en ruimtevaartecosysteem en een nieuwe parel in de Beierse ‘Space Valley’.”

“De opening van deze faciliteit markeert een belangrijke stap voor VÆRIDION, nu we de overgang maken van geavanceerde ontwikkeling naar productie en vluchtproeven”, aldus Ivor van Dartel, CEO en medeoprichter van VÆRIDION. “Beieren – en Oberpfaffenhofen in het bijzonder – biedt een uniek ecosysteem waar industriële partners, onderzoeksinstellingen, regelgevende instanties en luchtvaartmaatschappijen samenkomen. Deze omgeving is essentieel voor de ontwikkeling van een commercieel elektrisch vliegtuig en we zijn er trots op hier de volgende fase van onze reis te realiseren.”

De nieuwe faciliteit zal dienen als VÆRIDION’s belangrijkste productie- en assemblagecentrum voor haar eigen accusystemen voor vliegtuigen en als centrale testlocatie voor de Microliner ter voorbereiding op de eerste vlucht. De hangar is uitgerust met ultramoderne veiligheids- en technologie-infrastructuur die specifiek is ontworpen voor het testen van hoogspanningsaccu’s.

Binnen de faciliteit heeft VÆRIDION onderzoeks- en ontwikkelings-, productie- en testfaciliteiten opgezet, die niet alleen betrekking hebben op accu’s, maar op het complete elektrische aandrijfsysteem. Er komt een testopstelling voor elektrische aandrijving, waar VÆRIDION’s eigen elektrische aandrijfsysteem, de zogenaamde “koperen vogel”, verder zal worden getest.