Nederlandse werkgevers kampen met een nieuwe realiteit in internationaal vliegen. Naast de grote klimaatimpact van zakelijk vliegen gaan internationale vliegreizen de laatste tijd steeds vaker gepaard met onzekerheid, vertraging, extra reistijd en kosten. Denk aan de luchtruimsluitingen in het Midden-Oosten en rond Venezuela met lange omvliegroutes en extra klimaatimpact tot gevolg. Of de cyberaanval in Londen, Brussel en Berlijn van afgelopen september. Naast geopolitieke onzekerheden draagt de toename van weerextremen zoals hevige regenval, storm en ijzel bij aan vluchtvertragingen en annuleringen. En in het hoogseizoen zorgen drukte en personeelstekorten voor langere wachttijden.

Voor werkgevers die hun internationale reisbeleid willen aanpassen, zowel vanwege toenemende reisrisico’s als om hun CO2-uitstoot structureel te verlagen, lanceert Coalitie Anders Reizen vandaag de gratis toolkit Internationaal Reizen. Deze praktische handleiding helpt organisaties minder te vliegen zonder internationale samenwerking te verliezen. De toolkit is hier kosteloos aan te vragen.

Op 3 juni organiseert de coalitie een aanvullend webinar voor iedere werkgever in Nederland die minder zakelijke vluchten wil maken maar niet goed nog weet hoe. Meld je hier aan.

Wat biedt de Toolkit Internationaal Reizen?

Concrete tips, achtergronden en best practices van toonaangevende bedrijven

Handvatten voor effectief reisbeleid

Richtlijnen voor gesprekken met klanten en medewerkers over duurzaam reizen

Praktische stappen om CO?-uitstoot en kosten te verlagen

Praktisch kompas

Gwen Jansen, directeur Coalitie Anders Reizen: “Deze toolkit bundelt jarenlange praktijkkennis van werkgevers die al langere tijd deze duurzame mobiliteitstransitie ingezet hebben. Verwacht geen opgeheven vingertje, maar een helder en praktisch kompas voor werkgevers met stappen die in het bedrijfsleven werken — van beleid tot uitvoering.”