Electra, de Europese ultrasnellaadspecialist, maakt snelladen voor EV-rijders in Nederland direct voordeliger door vandaag het Nederlandse standaardtarief voor elektriciteit te verlagen van € 0,64 naar € 0,59 per kWh (inclusief btw). Met Electra’s abonnementsformules kunnen frequente gebruikers bovendien laden vanaf € 0,39 per kWh, een van de meest concurrerende tarieven binnen de Nederlandse markt.

Laden moet lonen voor een snellere transitie

Nu de Nederlandse markt voor elektrisch rijden verder groeit, verschuift de aandacht steeds meer van beschikbaarheid van laadinfrastructuur naar betaalbaarheid en gebruiksgemak. Electra speelt hierop in met een concrete prijsverlaging van bijna 8% (van €0,64 naar €0,59 per kWh) voor alle gebruikers: zonder registratie, zonder verplicht abonnement en direct beschikbaar via het publieke laadnetwerk. Voor bestuurders die vaker laden, biedt de Electra-app toegang tot Electra+-abonnementen met tarieven vanaf € 0,39 per kWh.

“Door ons Nederlandse standaardtarief te verlagen, geven we een concreet signaal af: ultrasnel laden moet toegankelijk zijn voor iedere EV-rijder, niet alleen voor mensen die thuis een laadpaal hebben,” aldus Louis-Charles Mosseray, General Manager van Electra BeNeLux. “Met ons Electra+ Smart-abonnement bieden we een tarief vanaf € 0,39 per kWh, één van de scherpste tarieven voor ultrasnel laden binnen de Nederlandse markt.”

Abonnement Maandbedrag Prijs per kWh (incl. btw):

Standaard – € 0,64 → € 0,59

Electra+ Essential € 1,99 per maand € 0,49

Electra+ Smart € 4,99 per maand € 0,39

Voordelig laden door heel Europa met ChargeLeague

Electra+ Smart-abonnees laden ook voordeliger over de grens via ChargeLeague, de door Electra geïnitieerde alliantie met IONITY, Fastned en Atlante. Samen bieden de vier snellaadnetwerken toegang tot meer dan 11.000 laadpunten in Europa. Bestuurders starten via de Electra-app direct een laadsessie bij elk ChargeLeague-station, zonder extra registratie.

Electra+ Smart-abonnees profiteren bovendien van vaste voorkeurstarieven op alle partnernetwerken, waaronder € 0,54 per kWh in Nederland, Spanje, Italië, Zwitserland en Oostenrijk, € 0,59 per kWh in België, € 0,49 per kWh in Frankrijk, en € 0,64 per kWh in Duitsland.

Snelgroeiend netwerk in Nederland

De prijsverlaging valt samen met de snelle uitbreiding van het Nederlandse Electra-netwerk, dat inmiddels 15 operationele stations telt en toewerkt naar 100 locaties in 2030. Daarmee bouwt Electra aan een netwerk dat ontworpen is voor dagelijks gebruik: strategisch gelegen nabij winkels, horeca en kantoren, met laders die tot wel 400 kW leveren.