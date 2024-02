De Europese Investeringsbank Groep (EIB Group), bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF), heeft het Women Climate Leaders Network gelanceerd als antwoord op de dringende uitdaging om de groene transitie te bevorderen en een klimaat op te bouwen weerstand. Prominente vrouwelijke leiders uit de particuliere sector uit alle 27 EU-lidstaten kwamen samen in het kader van dit initiatief om de actie tegen klimaatverandering te versnellen, waarbij 40 leden van het netwerk voor het eerst gedurende twee dagen bijeenkomen op het hoofdkantoor van de EIB-groep in Luxemburg. Uit Nederland waren Paulette van Ommen (Ahold Delhaize), Anniek Mauser (Unilever) en Zita Schellekens (KLM) uitgenodigd.

Het belang van vrouwelijk leiderschap bij de ontwikkeling en implementatie van klimaatoplossingen wordt algemeen erkend. Veel landen integreren gendergelijkheid in verschillende sectoren met hoge prioriteit via hun nationale klimaatactieplannen. Het aantal vrouwelijke bedrijfsleiders in dit veld is echter nog steeds beperkt, terwijl uit onderzoek van de EIB blijkt dat door vrouwen geleide bedrijven hogere scores behalen op het gebied van milieu, klimaat, maatschappij en bestuur. Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te verwezenlijken en de opwarming van de aarde op een veilig niveau te houden, is de betrokkenheid van meer vrouwen nodig, waarbij hun aanwezigheid in leiderschapsrollen wordt aangemoedigd.

Het Women Climate Leaders Network voorziet in de behoefte aan een sterke participatie op hoog niveau. De leden zullen kennis en beste praktijken delen voor het versnellen van klimaatactie, en werken aan nieuwe bedrijfsmodellen en manieren om de koolstofarme en groene transformatie mogelijk te maken.

EIB-president Nadia Calviño zei: “Om ervoor te zorgen dat de groene transitie voor iedereen haalbaar is, moeten we betaalbare oplossingen ondersteunen die concurrentievermogen, klimaatactie en sociale cohesie opleveren. Door de krachten te bundelen met prominente vrouwen uit de particuliere sector, heb ik er vertrouwen in dat het nieuwe Women Climate Leaders Network frisse ideeën en momentum zal bieden voor meer transformationele investeringen.”

EIF-topman Marjut Falkstedt zei: “Door ons onderzoek weten we dat vrouwen nog steeds geen toegang hebben tot financiering en dat er nog steeds een genderfinancieringskloof bestaat in het Europese durfkapitaalecosysteem. Het aanpakken van deze kloof en het benadrukken van het leiderschap van vrouwen zal klimaat-, milieu- en sociale innovaties stimuleren, aangezien genderdiverse bedrijven de neiging hebben om meer duurzaamheid in hun innovatie-inspanningen op te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat onze collectieve inspanning via het Women Climate Leaders Network een verschil kan maken.”

Het Women Climate Leaders Network bestaat uit 47 professionals met uiteenlopende carrières, sectorexpertise, leeftijden, nationaliteiten en opleidingsachtergronden uit de 27 EU-lidstaten. Ze variëren van fondsbeheerders en managers duurzaamheid en milieu tot CEO’s en oprichters van durfkapitaalfondsen. Het netwerk wordt voorgezeten door EIB-secretaris-generaal Barbara Balke, EIF-directeur Marjut Falkstedt en directeur-generaal van het EIB-directoraat Projecten Laura Piovesan.

Deelnemerslijst