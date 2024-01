Daniella Vega, Global Senior Vice President Health & Sustainability bij Ahold Delhaize, heeft gisteravond (15 januari) tijdens een gala-avond in Davos de Silver Award gewonnen bij de CSO Awards. Het door Futur/io georganiseerde event vond plaats tijdens het World Economic Forum. Rebecca Marmot (Unilever) won de ‘Green Award’ en Karen Pflug (van het in Nederland gevestigde INKA Group/IKEA) de ‘Gold Award’. Er waren 20 kandidaten genomineerd uit een eerder samengestelde top 100. De CSO Awards werden voor de eerste keer uitgereikt.

In de top 100 waren Eva Ronhaar (Director of Sustainability bij HEMA) en Robert Metzke (Senior Vice President & Global Head Sustainability bij Philips) opgenomen. Ook stonden de volgende CSO’s van Nederlandse bedrijven op deze lijst: Anne-Sophie Castelnau (Global Head of Sustainability bij ING), Daniella Vega (Global Senior Vice President Health & Sustainability bij Ahold Delhaize), Karen Pflug (CSO bij INKA Group/IKEA) en Alice K. Steenland (CSO bij Signify). De CSO van Prosus Group met hoofdkantoor in Amsterdam, Prajna Khanna (Global Head of Sustainability and Vice President) is eveneens in de lijst opgenomen. Dat is ook het geval met Bertrand Blaise (EVP Communication & CSR) van Stellantis.

In Nederland werd in november 2023 voor de 10e keer de ‘MVO Manager van het Jaar‘ verkiezing georganiseerd.

Over Futur/io Instituut

Futur/io is een toonaangevend instituut voor duurzame innovatie en leiderschap in Europa. Wij geloven in een toekomst waarin ideeën, innovatie en business een regeneratieve economie aandrijven die ten goede komt aan mensen en de planeet. Het is onze missie om leiders en vernieuwers op het gebied van duurzaamheid te voorzien van de kennis, hulpmiddelen en het netwerk om wenselijke toekomsten binnen de planetaire grenzen te co-creëren en om Chief Sustainability Officers te ondersteunen bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en door hun leiderschap in de schijnwerpers te zetten via de CSO Awards.