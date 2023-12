Ahold Delhaize heeft vandaag aangekondigd dat Alex Holt is benoemd tot Chief Sustainability Officer (CSO) en lid van het Executive Committee van Ahold Delhaize, met ingang uiterlijk 1 juni 2024. Alex volgt Jan Ernst de Groot op, Chief Legal Officer en Chief Sustainability Officer van Ahold Delhaize, die per 31 mei 2024 met pensioen gaat.

Alex is momenteel Chief Sustainability Officer en lid van het Executive Committee bij Woolworths Group, de grootste retailer van Australië en Nieuw-Zeeland, een functie die zij sinds juni 2021 vervult. Na haar indiensttreding bij Woolworths in 2011 bekleedde Alex een aantal functies in hun supermarkten business, waarbij ze leiding gaf aan verschillende commerciële teams, voordat ze in april 2016 General Manager of Sustainability, Health and Quality werd. Alex kwam in 2011 bij Woolworths Group over van Tesco, waar ze zeven jaar in verschillende functies werkzaam was op het gebied van bedrijfsverbetering, merchandising en sourcing.

Frans Muller, President en CEO van Ahold Delhaize, zei over de aankondiging: “Ik ben erg blij dat Alex zal toetreden tot ons Executive Committee als onze nieuwe Chief Sustainability Officer. Ze brengt relevante ervaring mee vanuit het perspectief van foodretail, zakelijk leiderschap en duurzaamheid. Ze is een scherpe denker en inspirerende leider met een diep begrip van de uitdagingen en impact die deze rol met zich meebrengt in een foodretailbedrijf met ambities op het gebied van gezondheid, natuur en klimaat.”

Als CSO zal Alex, naast haar bredere bijdragen en verantwoordelijkheden als lid van het Executive Committee, de visie en strategie op het gebied van duurzaamheid aansturen in lijn met onze Groepsstrategie en de focus en samenwerking binnen de organisatie en onze toeleveringsketen versnellen. Ze zal duurzaamheidsvaardigheden en -mentaliteit opbouwen en ontwikkelen binnen onze merken en ondersteunende organisaties. Daarnaast zal ze thought leadership, expertise en ondersteuning bieden aan ons executive team en de merken om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Alex, die Brits/Australisch is, verhuist met haar man van Australië naar Nederland. Ze voegde eraan toe: “Ik ben erg enthousiast om aan de slag te gaan bij Ahold Delhaize, een bedrijf dat een positieve bijdrage wil leveren aan de overgang naar een duurzaam voedselsysteem. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het directieteam, duurzaamheids- en bedrijfsleiders in het hele bedrijf en in de hele sector om de uitdagingen waar we samen voor staan aan te pakken en de kansen te grijpen die de grootste impact creëren.”