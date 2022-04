Op donderdag 19 mei 2022 vindt de feestelijke en officiële opening plaats van de i-did Factory in Den Haag. Op deze dag viert sociale onderneming i-did het feit dat de viltfabriek wereldwijd de enige in zijn soort is die het gehele circulaire viltproces onder één dak brengt. De opening is het startschot voor het opruimen van textieloverschotten en het vergroten van de sociale impact.

Jaarlijks belandt er zo’n 330 miljoen kg oud textiel in Nederland op de textielberg. Nog maar een fractie van dit geheel wordt gerecycled. Voorheen verwerkte i-did enkel grote hoeveelheden oude bedrijfskleding, van onder andere KLM & IKEA, om daar gerecycled vilt van te maken. Met de opening van de Factory wordt het mogelijke vele soorten textiel te recyclen, compleet circulair te produceren en ook kleine volumes oud textiel te verwerken.

Volledig circulaire viltketen

De i-did Factory is wereldwijd de enige in zijn soort die het gehele circulaire viltproces onder één dak brengt. Zelfs kleine hoeveelheden oud textiel verwerkt i-did tot vezels of gerecycled vilt. Dit biedt kansen voor midden- en kleinbedrijf om kleinere textielafvalstromen duurzaam te recyclen. Net als het recyclen van laagwaardig fast-fashiontextiel afkomstig van consumenten. Van het gerecycled vilt produceert i-did tassen, interieur producten en accessoires. In de nabije toekomst krijgen klanten de mogelijkheid om de gebruikte producten terug te sturen, deze worden opnieuw verwerkt in de Factory. Om zo de circulaire textielketen volledig te sluiten.

i-did Factory is de aanjager voor meer sociale impact

Alle producten worden gemaakt door mensen die, om wat voor reden dan ook, lang niet of nog nooit hebben gewerkt. Zij ontdekken hun eigen kracht, ervaren hoe leuk het is om collega’s te hebben en een onderdeel te zijn van een team. De Factory zorgt voor de productie van meer gerecycled vilt, zodat er meer werktrajecten beschikbaar komen voor mensen in de langdurige bijstand. Met als uiteindelijk doel om meer mensen uit te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Publiekelijke opening i-did Factory

Op donderdag 19 mei viert i-did deze duurzame mijlpaal met andere sociale ondernemers, internationale bedrijven, investeerders, klanten, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere kennispartners. De deuren van Factory staan vanaf 17:00 uur wagenwijd open voor belangstellenden. Gedurende de opening krijgen bezoekers de mogelijkheid om de circulaire viltfabriek met eigen ogen te zien. Aanmelden is mogelijk via de volgende webpagina: https://www.i-did.nl/i-did-factory