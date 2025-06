Heijmans neemt deze week als eerste in Nederland een mobiel laadplein in gebruik, dat speciaal is ontwikkeld voor elektrisch bouwmaterieel. Met een accucapaciteit van 1,2 megawattuur (MWh) en diverse laders aan boord, maakt deze oplossing het mogelijk om op locatie tot acht accu’s tegelijk op te laden.

1,2 MWh is qua capaciteit genoeg stroom om een huishouden vijf tot zes maanden van stroom te voorzien, dan wel goed voor 1200 wasbeurten. De eerste ingebruikname vindt plaats op Schiphol, waar het mobiele laadplein wordt ingezet voor werkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Hier is een zogenoemde ‘asfalttrein’ – oftewel alle benodigde machines om te asfalteren -– volledig elektrisch en emissieloos in gebruik, waaronder asfaltspreidmachines, walsen en kleefwagens.

Belangrijke stap richting duurzaam bouwen

Met het mobiele laadplein zet Heijmans een grote stap in de versnelling naar emissieloos bouwen, in lijn met haar duurzaamheidsambities. Heijmans streeft ernaar om uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in te zetten en in 2030 geen CO₂-uitstoot in scope 1 en 2 meer te hebben​. Door de inzet van mobiele laadvoorzieningen wordt niet alleen uitstoot van CO₂ en stikstof voorkomen, maar ook de efficiëntie op de bouwplaats verhoogd.

Ook voor opdrachtgevers in zowel de woningbouw als infra wordt emissieloos werken steeds belangrijker, door de noodzaak om bijvoorbeeld zonder uitstoot van stikstof te bouwen.

Innovatie

Bouwen met elektrisch materieel betekent vaak werken op plekken zonder directe aansluiting op het stroomnet. Met ons mobiele laadplein brengen wij de stroomvoorziening naar de bouwplaats zelf,” aldus Peter Schellekens, verantwoordelijk voor de inkoop van bouwlogistiek. “Hiermee zorgen we ervoor dat projecten niet alleen duurzamer, maar ook efficiënter en voorspelbaarder verlopen.”