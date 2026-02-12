Finish Profiles is een innovatieve onderneming die complete staalconstructies en gebouwen ontwikkelt. Het bedrijf is een voorloper op het gebied van duurzaamheid en CO₂-reductie. Nu heeft directeur Chris van der Vossen een primeur, met het eerste publieke laadplein voor elektrische vrachtwagens in de regio Purmerend.

Finish Profiles is gevestigd in Purmerend, Noord Holland, en ontwikkelt, produceert en verkoopt al meer dan 45 jaar dak- en gevelbeplating, C-profielen, complete loodsen en gebouwen.

Het bedrijf heeft een uitgebreid elektrisch wagenpark: medewerkers rijden elektrisch, heftrucks zijn elektrisch, en er zijn al twee elektrische vrachtwagens in gebruik. Er is nu een laadplein ingericht met laadpalen voor elektrische vrachtwagens, busjes én auto’s, in combinatie met een batterij. Het laadplein is 24 uur per dag openbaar toegankelijk. Er is bewust gekozen voor een eerlijke stroomprijs om laden aantrekkelijk te maken. De investering bedraagt zo’n € 800.000, waarvan circa een kwart via de SPULA-subsidie (gericht op laadinfra voor vrachtverkeer) is ondersteund. Een lokale installateur, Gebroeders Knook, verzorgde de aanleg van de zware bekabeling en installatie.

Chris van der Vossen, directeur van Finish Profiles: “Als ondernemer ben ik altijd al bezig geweest met duurzaamheid en CO₂-reductie. Zo werken wij met lichtgewicht staal. Dat is net zo sterk als ‘gewoon’ staal, maar veel minder belastend voor het milieu en duurzamer. Uiteindelijk is het mijn ambitie om vóór 2030 volledig emissievrij te zijn. De nieuwe laadlocatie zal een belangrijke rol spelen bij deze omslag. De batterij kan dankzij slimme software zelfs handelen op de energiemarkt, maar dat zie ik als extraatje. De echte winst zit voor mij in piekafvlakking, eigen gebruik en verduurzaming.”

Met dit initiatief wil Van der Vossen vooral zijn eigen bedrijf écht groen maken. Maar er wordt ook gerekend op economische voordelen: naar verwachting kan de investering binnen drie tot vier jaar worden terugverdiend, al vindt hij alles binnen tien jaar acceptabel.

Stroom voor de laadpalen wordt geleverd door zonnepanelen en een batterij. Finish Profiles heeft eerder al 2400 zonnepanelen op het dak geplaatst. De gekozen batterijoplossing is een Bolt 20 van Boltainer, met een capaciteit van 1075 kWh/250 kW. Dynapods is de leverancier van de batterij en de laadpalen aan Finish Profiles. Hun directeur Les Jansen: “De keuze voor Dynapods als partner kwam voort uit onze persoonlijke benadering en duidelijke uitleg. Wij hielpen bovendien bij het invullen van alle subsidiemogelijkheden. Dynapods heeft in dit project van begin tot einde geadviseerd en begeleid, inclusief de installatie en inbedrijfstelling.”

Finish Profiles produceert inmiddels vrijwel CO₂-neutraal, mede dankzij een groot zonnedak met 2400 zonnepanelen (ongeveer 1 MW capaciteit) en een grote accu-opslag. Alle stroom die het bedrijf verbruikt, wordt door de eigen panelen of groene energie opgewekt. De batterij zorgt ervoor dat piekspanningen worden opgevangen en dat er slim kan worden omgegaan met opwek en verbruik.

Het bedrijf is bovendien al vijf jaar bezig met CO₂-compensatie. Zo is in Brazilië een project gesteund waarbij 27.000 bomen zijn geplant, goed om de CO₂-uitstoot van 30 jaar te compenseren. Iets dat inmiddels wereldwijd steeds gangbaarder wordt, maar destijds vooruitstrevend was.