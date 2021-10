Eerste klimaatneutrale standaard met een Absolute zero target

Partner



Climate Neutral Group (CNG) kondigt vandaag de lancering aan van de Climate Neutral Certification Standard. Een betrouwbare certificering voor elke organisatie, product of dienst om klimaatneutraal te worden op weg naar Absolute zero; het punt waarop geen CO2 meer wordt uitgestoten. Dit ambitieuze initiatief gaat verder dan Net zero, waar emissies nog steeds zijn toegestaan.

De Standaard heeft een unieke reductiecomponent die vereist dat organisaties elk jaar de geplande reductiedoelstelling halen, met Absolute zero in 2050 als einddoel. Daarbij magen ze alleen compenseren wat ze niet kunnen reduceren, volgens de hoogste kwaliteitscriteria. De certificeringsstandaard biedt praktische en gestructureerde tools om klimaatneutraal te worden, waarbij een bedrijf wordt geverifieerd aan de hand van strikte criteria door onafhankelijke certificeringsinstanties.

Een aantal bedrijven voldoet al aan het certificeringsprogramma op weg naar Absolute zero. Ahold Delhaize Coffee Company, een wereldwijde koffieleverancier, heeft met succes de meeste van haar koffiemerken gecertificeerd. Arla Nederland heeft zijn biologische zuivel van koe tot koelkast gecertificeerd, en het Nederlandse bloemenbedrijf bloomon heeft certificering behaald voor zowel de organisatie als voor hun boeketten, voor de hele toeleveringsketen in vijf landen in Europa. Een andere organisatie die in een transitieproces voor certificering zit, is bijvoorbeeld Heerema Marine Constructors.

Managing Director bij CNG, René Toet, zegt: “Het is tijd dat we de volledige verantwoordelijkheid nemen voor onze emissies. Onze allesomvattende standaard garandeert dat een organisatie inderdaad op weg is naar Absolute zero. Als eerste climate neutral standard die het ISEAL-lidmaatschap heeft behaald, leggen we de lat graag hoog om bedrijven te helpen met serieuze en meetbare acties.”

Climate Neutral Group is onlangs toegelaten als Community Member van ISEAL, de wereldwijde organisatie die toonaangevende duurzaamheidsstandaarden samenbrengt. Het lidmaatschap van de ISEAL-community laat zien dat CNG zich inzet voor het continu verbeteren van systemen en effecten, en transparant is over het meten ervan.

Karin Kreider, managing director van ISEAL: “Ik feliciteer Climate Neutral Group van harte met het behalen van de lidmaatschap tot de ISEAL Member Community. Hun standaard biedt een ambitieuze maar schaalbare route om bedrijven te ondersteunen bij het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen. We zijn blij met dit nieuwe perspectief in de learning community van ISEAL, met CNG als lid dat zich direct richt op het helpen oplossen van de urgente klimaatproblematiek.”

Lees meer over de Climate Neutral Certification Standard en hoe je Absolute zero-emissies kunt behalen door certificering.

Op 11 november a.s. zullen Mark Huis in ’t Veld (Senior Carbon Advisor, Climate Neutral Group) en Roy Barnhoorn (Sourcing & Sustainability, bloomon) spreken in een themasessie op het 20ste Nationaal Sustainability Congres.