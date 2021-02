Eerste duurzame papieren wijnfles bij Marqt

Vanaf vandaag staat de meest duurzame wijnfles ter wereld bij Marqt in de schappen. Deze papieren fles bestaat voor 94% uit gerecycled karton en weegt 5x minder dan een glazen fles. De ecologische voetprint is daardoor 6x kleiner dan die van een glazen fles.

De fles is gemaakt van gerecyclede materialen. In de kartonnen buiten fles zit een zak van gerecycled plastic. Na gebruik kan de fles eenvoudig uit elkaar gehaald worden. De kartonnen buitenkant gaat bij het oud papier, de plastic binnenkant bij het PMD.

Nico Bart – wijninkoper bij Marqt: ‘Marqt is groot fan van innovatieve oplossingen die de voedselketen verduurzamen. We zijn dan ook trots om een van onze favoriete wijnen aan te kunnen bieden in deze duurzame fles. De fles an sich weegt slechts 83 gram, dat merk je al als je de fles uit het schap pakt. Stel je eens voor hoeveel verschil dat maakt als je er een vrachtlading vol van vervoert.’

De smaak van de wijn is exact hetzelfde als die in een glazen fles. In deze eerste kartonnen fles zit een Italiaanse rode wijn gemaakt van een blend van Sangiovese, Merlot en Cabernet druiven. Stevig van smaak, met aroma’s van rood en zwart fruit en een hint vanille.

De eerste papieren wijnfles van Nederland is vanaf woensdag 24 februari verkrijgbaar in alle Marqt winkels.