Bel Groep kondigt de officiële lancering aan van de nieuwe, recyclebare papieren verpakking voor Babybel® in Nederland. Vanaf deze week zullen de eerste netjes met de kaasjes in hun nieuwe papieren jasje in de Nederlandse supermarkten verschijnen. Met deze innovatie vervangt het merk de historische composteerbare cellofaanwikkel door een duurzamer alternatief. Hiermee realiseert Babybel een reductie van 60% aan niet-recyclebare verpakking. Deze stap draagt direct bij aan de ambitie van Bel door 850 ton verpakkingsmateriaal om te zetten naar een volledig recyclebaar alternatief.

Deze innovatie is het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling (R&D) en markeert een belangrijke mijlpaal in de ambitie van Bel om tegen 2030 volledig over te gaan op verpakkingen die 100% recyclebaar of thuis composteerbaar zijn.

Innovatie zonder smaakverlies

Na een uitgebreide testperiode is een verpakking ontwikkeld die de kaas optimaal beschermt tegen uitdroging en temperatuurverschillen. Het iconische rode waslaagje blijft behouden. Dit is essentieel voor de versheid en biedt de herkenbare uitpakbeleving. Na een succesvolle eerste fase in het Verenigd Koninkrijk, behoort Nederland tot een van de eerste landen in Europa waar de papieren verpakking grootschalig wordt uitgerold.

Focus op milieu-impact

Met jaarlijks twee miljard geconsumeerde porties speelt Babybel® een centrale rol in de strategie van Bel om plasticgebruik bij de bron aan te pakken. Vanaf 2027 zal de transitie wereldwijd voltooid zijn voor alle 50 markten.”Het transformeren van onze productie- en consumptiemodellen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd,” aldus Jean-David Thumelaire, General Manager Benelux bij Bel Groep. “Bij Bel kiezen we ervoor om innovatie in te zetten voor verantwoorde voeding. Babybel® is al meer dan 70 jaar onderdeel van het dagelijks leven van gezinnen. Door de stap naar papier te zetten, bewijzen we dat we onze ecologische voetafdruk structureel verkleinen zonder in te leveren op het gemak en de kwaliteit die men van ons gewend is.”

100% kaas

Babybel® bestaat uit 100% echte kaas en is van nature rijk aan proteïne en een bron van calcium. De snack bevat geen toevoegingen of conserveermiddelen. Dankzij deze eenvoudige en pure samenstelling past het perfect binnen een evenwichtig voedingspatroon, voor een plezierige smaakbeleving bij elk moment.