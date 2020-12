Eerste bloempot met CO2 Neutral® label

Het Nederlandse bedrijf Capi Europe produceert klimaatneutraal en ontvangt daarvoor het label CO2 Neutral® Company. Elke bloempot uit de Made in Holland-collectie wordt vanaf december voorzien van dit keurmerk. Capi Europe is de eerste in de branche met dit label en is blij met de belangrijke mijlpaal. Het bedrijf ziet echter nog veel meer mogelijkheden om haar duurzame visie ten volle waar te maken. ‘Dit is pas het begin!’ aldus eigenaar Toine van de Ven.

Van de Ven heeft serieuze ambities met zijn bedrijf. ‘We leveren onze Made in Holland-collectie over de hele wereld: Australië, Azië, Canada, het Midden-Oosten en natuurlijk Europa. We zijn trots op ons succes, maar weten als geen ander dat daar een grote verantwoordelijkheid bij hoort. Vooral als het gaat om het milieu. We doen wat we kunnen, passen aan waar we kunnen en compenseren de rest. We werken 100% klimaatneutraal, maar hebben natuurlijk als doel om ook zonder compensatie CO2-neutraal te worden.’

Het CO2 Neutral® Label garandeert dat bedrijven die dit label ontvangen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. In tegenstelling tot ‘greenwashing’ kan dit label alleen verkregen worden dankzij serieuze, aantoonbare klimaatinspanningen. Het label wordt uitgereikt door het onafhankelijke bureau Vincotte.

Grow a greener life

‘We zien wat voor consequenties de klimaatverandering heeft op onze samenleving. We voelen een enorme en oprechte drang, of liever gezegd plicht, om mede het tij te keren. Recyclen kan iedereen, maar er kan zoveel meer. We pakken elke verbetering op die maar enigszins mogelijk is: gedreven, efficiënt en snel. Dat zit in ons DNA. Uiteindelijk wil je naar een situatie toe waarbij het voor het milieu beter is om bloempotten te produceren dan om niets te doen.

Kort gezegd helpen we mee om de boel op te ruimen. Onze producten zijn niet alleen 100% recyclebaar, ze hebben ook een zeer lange levensduur en maar liefst tien jaar garantie. We doen aan reshoring: met onze productie in Nederland besparen we 80% energie ten opzichte van traditioneel rotatiegieten. Binnenkort draait ons hele bedrijf op zonne-energie. Op termijn gaan we ook produceren met biobased materialen. Zo blijven we doorgaan.

Dit CO2-keurmerk is voor ons een volgende stap in de goede richting. Onze missie is niet voor niets ‘Grow a greener life’ omdat we de plicht hebben voor toekomstige generaties te zorgen,’ aldus Van de Ven.

Project Zambia

Capi Europe neemt voor haar klimaatcompensatie deel aan het COMACO Landscape Management Project dat duurzame landbouw en bosbehoud bevordert in Zambia. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het verminderen van ongecontroleerde ontbossing en het vergroten van de netto bosbedekking.